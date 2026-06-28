Pakistanske snage izvele kopneni napad na granici s Afganistanom

Pakistanske sigurnosne snage izvele su u nedjelju kopnenu operaciju i precizne udare duž granice s Afganistanom, pri čemu je, prema tvrdnjama vlasti, ubijeno 29 boraca.

Pakistanski ministar informisanja Ataualah Tarar (Attaullah Tarar) saopćio je da je akcija pokrenuta kao odgovor na više militantnih napada širom zemlje. Operacija je uslijedila dan nakon napada na regionalno sjedište paravojnih rendžera u Karačiju, u kojem su ubijena tri vojnika.

Sigurnosne snage su u tom ranijem napadu ubile trojicu napadača i uhapsile još jednog osumnjičenog, kojeg je vojska identifikovala kao ranjenog državljanina Afganistana. Odgovornost za napad preuzela je grupa Džamat ul Ahrar, frakcija pakistanskih talibana koja se odvojila od glavne organizacije.

Tarar je naveo da su pakistanske snage prvo izvele obavještajno zasnovanu kopnenu operaciju u području Bajaur, u okrugu na sjeverozapadu provincije Hajber Pahtunhva, blizu granice s Afganistanom. Prema njegovim riječima, "kao rezultat preciznog i vještog djelovanja, visokovrijedni komandant Horvadži Kan Faros (Khwarji Khan Farosh) ubijen je zajedno s još trojicom boraca".

Dodao je da su potom, na osnovu obavještajnih podataka, izvedeni precizni udari na kampove i skrovišta grupe Džamat ul Ahrar i Fitna al Horvadži, izraza koji Pakistan koristi za pakistanske talibane. Tri cilja u afganistanskim provincijama Paktija, Paktika i Kunar, prema tvrdnjama vlasti, uništena su, pri čemu je ubijeno 25 militanata, a uništene su i velike količine oružja i municije.

- Pakistan je uvijek nastojao očuvati mir i stabilnost u regionu, ali istovremeno neće praviti kompromise kada je riječ o sigurnosti i zaštiti naših građana, što ostaje naš najveći prioritet - rekao je Tarar.

Pakistan od prošle godine izvodi više udara uz granicu i unutar Afganistana, optužujući talibanske vlasti u Kabulu da pružaju utočište pripadnicima TTP-a i povezanim grupama. Kabul te optužbe odbacuje.