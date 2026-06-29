Liban oštro odbacio sporazum s Izraelom i SAD: "Ovo je sporazum diktata"

Trilateralni okvirni sporazum između Libana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država oštro je odbacio predsjednik libanskog parlamenta i ključni saveznik Hezbolaha Nabih Berri. On je poručio da u sadašnjem obliku sporazum neće nikad proći.

Berri je bio jasan u stavu da Liban neće pokleknuti pod pritiscima koji dolaze kroz ovaj diplomatski prijedlog, stoji u zvaničnom saopćenju koje je objavila njegova politička stranka.

- Ovaj sporazum neće proći i neće biti proveden u svom sadašnjem obliku. Ovo je sporazum 'diktata', a ne sporazum koji čuva i garantuje prava Libana - poručio je Berri.

Predloženi trilateralni okvirni sporazum zamišljen je kao dokument koji bi trebao otvoriti put trajnom miru između Libana i Izraela.

Međutim, glavna prepreka i tačka spoticanja leži u uslovima koji su stavljeni pred Bejrut.

Naime, sporazum uslovljava potpuno povlačenje izraelskih snaga s libanske teritorije prethodnim razoružavanjem Hezbolaha.