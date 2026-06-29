Amerika i Iran dogovorili obustavu sukoba i nastavak pregovora u Kataru

SAD i Iran dogovorili su obustavu nedavnih sukoba u Perzijskom zaljevu i nastavak pregovora o Hormuškom moreuzu. Tehnički razgovori bit će nastavljeni na osnovu Memoranduma o razumijevanju od 17. juna, koji predviđa ponovno otvaranje moreuza za pomorski saobraćaj.

Portal Axios, koji je prvi objavio informaciju o prekidu neprijateljstava, navodi da će pregovori biti nastavljeni u utorak u Kataru.

Poštovanje primirja

Povratak za pregovarački sto uslijedio je nakon višednevne eskalacije sukoba. Kriza je dodatno produbljena nakon što je iranski projektil u četvrtak pogodio teretni brod u Hormuškom moreuzu, dok su se Vašington i Teheran međusobno optuživali za kršenje primirja dogovorenog 17. juna.

Iran je rano u nedjelju ispalio projektile i bespilotne letjelice na američke vojne objekte u Kuvajtu i Bahreinu, neposredno nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) zaprijetio da će Islamska Republika "prestati postojati" ukoliko ne bude poštovala sporazum o okončanju rata.

U međuvremenu, Izrael je saopćio da je ponovo izveo napade na pripadnike Hezbollaha u Libanu, pri čemu je uništena podzemna infrastruktura ove grupe u jednom selu na jugu zemlje. Napad je uslijedio dan nakon što je Izrael postigao novi sporazum o prekidu vatre s Libanom. Iran je poručio da sukobi u Libanu moraju biti zaustavljeni kako bi širi mirovni sporazum opstao.

Američka vojska ranije je saopćila da je izvela nove napade na Iran svega nekoliko sati nakon što je tanker pogođen u Hormuškom moreuzu, jednoj od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta za transport energenata, koju je Teheran tokom većeg dijela sukoba držao uglavnom zatvorenom.

- Može doći trenutak kada više nećemo moći biti razumni i bit ćemo primorani vojno završiti posao koji smo veoma uspješno započeli - napisao je Tramp na društvenim mrežama, prije nego što su objavljene informacije o prekidu neprijateljstava.

Dodao je i da "ako se to dogodi, Islamska Republika Iran više neće postojati".

Privremeni mirovni sporazum od 14 tačaka trebao je zaustaviti sukobe koje su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli 28. februara te omogućiti ponovno otvaranje Hormuškog moreuza dok traju pregovori o iranskom nuklearnom programu i drugim otvorenim pitanjima.

Nastavak nasilja

Ipak, uprkos jednom krugu posredovanih pregovora održanih u Švicarskoj, koje su predvodili američki potpredsjednik JD Vance i predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Baqer Qalibaf, te privremenom ublažavanju američkih sankcija prema Teheranu, nasilje se nastavilo.

Nedugo nakon Trampovih prijetnji, Kuvajt i Bahrein aktivirali su protuzračnu odbranu zbog novih iranskih raketnih i napada bespilotnim letjelicama.

Iranska Revolucionarna garda saopćila je da su njene pomorske i zračne snage izvele napade na američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu, navodeći da su američki napadi predstavljali kršenje primirja i upozorivši da će to dovesti do "potpunog prekida svih diplomatskih procesa".

Američki zvaničnik potvrdio je da su iranski napadi bili usmjereni na američke vojne objekte, ali je naglasio da nema izvještaja o poginulim američkim vojnicima niti o većoj materijalnoj šteti.

Nekoliko sati kasnije u Bahreinu su se ponovo oglasile sirene za uzbunu. Vlasti su saopćile da je iranski napad oštetio stambenu zgradu u provinciji Muharak, ali da nije bilo žrtava. Bahrein je pozvao Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija da hitno zasjeda i Iran pozove na odgovornost.

Vojska Kuvajta saopćila je da je presrela dvije balističke rakete bez posljedica po stanovništvo ili infrastrukturu.

Istovremeno, Katar je objavio da je jedan njegov državljanin preminuo od povreda zadobijenih od gelera na brodu koji je nestao dan ranije. Još jedna osoba je povrijeđena, a katarsko Ministarstvo unutrašnjih poslova navelo je da je incident povezan s vojnim operacijama u regiji, ne precizirajući mjesto događaja niti odgovornu stranu.