Dramatično spašavanje četiri dana od zemljotresa: Spasilačka ekipa iz ruševina u Venecueli izvukla žive oca i sina

Nakon dva razorna zemljotresa koja su u par sekundi razmaka pogodili Venecuelu prošle sedmice, broj poginulih premašio je 1.450, dok se desetine hiljada ljudi i dalje vode kao nestale.
Ipak, četvrtog dana potrage, spasilački timovi uspjeli su izvući tračak nade nakon što su ispod ruševina pronašli žive oca i njegovog sina tinejdžera.
Francuski i američki spasilački timovi locirali su i uspješno izvukli preživjele oca i sina u gradu Caraballeda, oko 40 kilometara sjeverno od glavnog grada Caracasa.
Pronađeni su gotovo četiri dana nakon što su dva uzastopna zemljotresa, magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richterovoj skali, potpuno sravnila sa zemljom blizu 200 zgrada u tom području.
Ovo čudo na terenu dogodilo se nakon što je prošao kritični rok od 72 sata, koji se u praksi smatra ključnim za preživljavanje žrtava ispod ruševina.
Iako međunarodna pomoć pristiže, situacija u zemlji je dramatična. Prema zvaničnim podacima, teško su oštećene 774 zgrade, a povrijeđeno najmanje 3.150 osoba. Agencija UN-a za migracije procjenjuje da bi katastrofom moglo biti pogođeno do 6,76 miliona ljudi kojima su hitno potrebni sklonište, pitka voda i medicinska pomoć.
U lučkom gradu La Guaira, koji je pretrpio ogromna razaranja, izbili su nemiri i pljačke. Očajni stanovnici, suočeni sa sporim dolaskom pomoći, počeli su provaljivati u apoteke i supermarkete.
Ova prirodna katastrofa, najgora koja je pogodila Venecuelu u posljednjih stotinu godina, dodatno je uzdrmala zemlju koja se već godinama nalazi u dubokoj ekonomskoj i političkoj krizi.
Prema prvim procjenama Ujedinjenih nacija, troškovi fizičke obnove zemlje iznosit će oko 6,7 milijardi dolara, što predstavlja čak šest posto ukupnog BDP-a Venecuele.