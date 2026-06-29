Dramatično spašavanje četiri dana od zemljotresa: Spasilačka ekipa iz ruševina u Venecueli izvukla žive oca i sina

Nakon dva razorna zemljotresa koja su u par sekundi razmaka pogodili Venecuelu prošle sedmice, broj poginulih premašio je 1.450, dok se desetine hiljada ljudi i dalje vode kao nestale.

Ipak, četvrtog dana potrage, spasilački timovi uspjeli su izvući tračak nade nakon što su ispod ruševina pronašli žive oca i njegovog sina tinejdžera.

Francuski i američki spasilački timovi locirali su i uspješno izvukli preživjele oca i sina u gradu Caraballeda, oko 40 kilometara sjeverno od glavnog grada Caracasa.

Pronađeni su gotovo četiri dana nakon što su dva uzastopna zemljotresa, magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richterovoj skali, potpuno sravnila sa zemljom blizu 200 zgrada u tom području.

Ovo čudo na terenu dogodilo se nakon što je prošao kritični rok od 72 sata, koji se u praksi smatra ključnim za preživljavanje žrtava ispod ruševina.