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ČUDO NA TERENU

Dramatično spašavanje četiri dana od zemljotresa: Spasilačka ekipa iz ruševina u Venecueli izvukla žive oca i sina

Iako međunarodna pomoć pristiže, situacija u zemlji je dramatična

Dramatično spašavanje. Screenshot / ABC News

Dž. R.

29.6.2026

Nakon dva razorna zemljotresa koja su u par sekundi razmaka pogodili Venecuelu prošle sedmice, broj poginulih premašio je 1.450, dok se desetine hiljada ljudi i dalje vode kao nestale.

Ipak, četvrtog dana potrage, spasilački timovi uspjeli su izvući tračak nade nakon što su ispod ruševina pronašli žive oca i njegovog sina tinejdžera.

Francuski i američki spasilački timovi locirali su i uspješno izvukli preživjele oca i sina u gradu Caraballeda, oko 40 kilometara sjeverno od glavnog grada Caracasa.

Pronađeni su gotovo četiri dana nakon što su dva uzastopna zemljotresa, magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richterovoj skali, potpuno sravnila sa zemljom blizu 200 zgrada u tom području.

Ovo čudo na terenu dogodilo se nakon što je prošao kritični rok od 72 sata, koji se u praksi smatra ključnim za preživljavanje žrtava ispod ruševina.

Iako međunarodna pomoć pristiže, situacija u zemlji je dramatična. Prema zvaničnim podacima, teško su oštećene 774 zgrade, a povrijeđeno najmanje 3.150 osoba. Agencija UN-a za migracije procjenjuje da bi katastrofom moglo biti pogođeno do 6,76 miliona ljudi kojima su hitno potrebni sklonište, pitka voda i medicinska pomoć.

U lučkom gradu La Guaira, koji je pretrpio ogromna razaranja, izbili su nemiri i pljačke. Očajni stanovnici, suočeni sa sporim dolaskom pomoći, počeli su provaljivati u apoteke i supermarkete.

Ova prirodna katastrofa, najgora koja je pogodila Venecuelu u posljednjih stotinu godina, dodatno je uzdrmala zemlju koja se već godinama nalazi u dubokoj ekonomskoj i političkoj krizi.

Prema prvim procjenama Ujedinjenih nacija, troškovi fizičke obnove zemlje iznosit će oko 6,7 milijardi dolara, što predstavlja čak šest posto ukupnog BDP-a Venecuele.

# SPAŠAVANJE
# ZEMLJOTRES
# VENECUELA
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