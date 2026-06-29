Komandant ukrajinske brigade pronađen mrtav: Imao je prostrijelnu ranu

Komandant 154. zasebne mehanizirane brigade ukrajinske vojske, pukovnik Volodimir Kononnikov, jučer je pronađen mrtav, saopćile su ukrajinske vojne i policijske vlasti.

Operativno komandanstvo Jug objavilo je vijest o njegovoj smrti, navodeći da se okolnosti još istražuju.

- U nedjelju, 28. juna, pronađen je mrtav komandant 154. zasebne mehanizirane brigade, pukovnik Volodimir Oleksandrovič Kononnikov. Okolnosti smrti časnika predmet su istrage - stoji u saopćenju.

- Pukovnik Volodimir Kononnikov bio je časnik odan Ukrajini i vojsci, odgovoran komandant koji je brinuo o pripadnicima i potrebama svoje brigade - navodi se. Iz komandanstva su izrazili saučešće njegovoj porodici, prijateljima i suborcima.

Policija Zaporiške oblasti naknadno je izvijestila da je komandant jedne vojne jedinice pronađen mrtav s prostrijelnom ranom, no nije navela da je riječ o Kononnikovu. Vlasti nisu objavile okolnosti smrti niti su iznijele pretpostavke o mogućem uzroku.

Istraga je pokrenuta prema članku 115. Kaznenog zakona Ukrajine, koji se odnosi na namjerno ubistvo.

- Policija utvrđuje okolnosti smrti vojnog časnika. Komandant jedne vojne jedinice pronađen je mrtav s prostrijelnom ranom - saopćila je policija Zaporiške oblasti.

Istragu provodi policija pod nadzorom Specijaliziranog tužiteljstva za odbranu istočne regije. Ukrajinske vlasti zasad nisu objavile dodatne informacije o slučaju.