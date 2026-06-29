Hezbolah ima moćno novo oružje, Izrael hitno traži rješenje

Mali dronovi neprimjetno krstare nebom iznad južnog Libana i sjevernog Izraela u potrazi za metama. Snimci koje su zabilježile eksplozivom opremljene letjelice prikazuju kako jedna za drugom pronalaze i pogađaju svoje ciljeve: najslabiju tačku izraelskog tenka Merkava, bateriju protuzvazdušnoj sistema Iron Dome ili skup izraelskih vojnika koji nisu ni svjesni da su na nišanu.

FPV dronovi navođeni putem optičkog vlakna posljednjih su mjeseci postali jedno od ključnih oružja libanskog Hezbolaha u sukobu s Izraelom. Riječ je o taktici asimetričnog ratovanja koja se prvi put pojavila toko rata u Ukrajini, a sada uspješno zaobilazi sofisticirane izraelske odbrambene sisteme, piše CNN.

Od ponovnog izbijanja sukoba u martu Hezbolahovi dronovi ubili su najmanje 12 izraelskih vojnika, što čini trećinu svih izraelskih poginulih u Libanu. Izraelska vojska zato ubrzano traži način kako odgovoriti na novu prijetnju.

Za razliku od dronova koje je Hezbolah ranije koristio protiv Izraela, FPV dronovi povezani optičkim vlaknom, često veličine tanjira, iznimno su teški za otkrivanje. Njihova prednost je kolut s kilometrima tankog optičkog kabla koji ih povezuje s pilotom, zbog čega ne emituju radijske signale. To ih čini gotovo nemogućima za otkrivanje i potpuno otpornima na elektronsko ometanje.

- Prijetnja dronovima predstavlja izazov, ali ćemo ga svladati, izjavio je prošlog mjeseca načelnik Glavnog štaba izraelske vojske Eyal Zamir. Dodao je da se razvijaju i uvode "operativna i tehnološka rješenja".

Izraelske odbrambene snage (IDF) prvo su postavile stotine hiljada kvadratnih metara zaštitnih mreža koje mogu zaustaviti dronove prije nego što pogode metu. Mreže štite vojnike u južnom Libanu i vojne baze na sjeveru Izraela.

Vojska je vojnicima podijelila i sačmarice te posebno streljivo koje se raspršuje i može srušiti dronove na maloj udaljenosti. No da bi takvo oružje bilo učinkovito, vojnici moraju na vrijeme znati da im se dron približava.