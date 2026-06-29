Užas: Tijelo tinejdžerke pronađeno u koferu pored pruge

Tijelo 17-godišnje djevojke pronađeno je u koferu ostavljenom pored željezničke pruge u tajlandskom ljetovalištu Pattayi, što je potreslo javnost. Za ubistvo je osumnjičen državljanin Australije, kojeg je policija uhapsila na aerodromu u Bangkoku dok je pokušavao napustiti zemlju.

Australijanac Simon Peter Carman uhapšen je u subotu rano ujutro na aerodromu Suvarnabhumi u Bangkoku, 150 kilometara sjeverno od Pattaye, u trenutku kada se spremao za bijeg iz države.

Nekoliko minuta nakon njegovog hapšenja, policija je pored željezničke pruge pronašla kofer u kojem se nalazilo golo tijelo 17-godišnje Tunchanoke Donhomle, čiji je nestanak prijavljen u petak.

Ključni dokaz za policiju bili su snimci nadzornih kamera. Naime, kamere su zabilježile Carmana kako u četvrtak u ranim jutarnjim satima ulazi u stan u pratnji tinejdžerke. Kasnije te večeri, Australijanac je snimljen kako izlazi potpuno sam, noseći sa sobom masivan kofer koji je potom utovario na motocikl i odvezao se u nepoznatom pravcu.

Carman je pred istražiteljima negirao ubistvo, skrivanje tijela i podvođenje maloljetnice, tvrdeći da je "djelovao u samoodbrani". Prema pisanju medija, on je priznao da je tinejdžerki ponudio 1.000 bahta (30 dolara) za seksualne usluge, ali da je po dolasku u stan izbila svađa jer joj je želio platiti upola manje.

Policija je na njegovom tijelu uočila brojne ogrebotine od noktiju koje jasno ukazuju na borbu. Kada su ga pitali odakle mu povrede, Carman je dao bizaran odgovor:

- Mislim da je to od pauka, oni stalno ulaze ovdje - rekao je.

Također je tvrdio da je djevojka nestala iz sobe dok je on spavao.

Ipak, u video poruci koju je iz pritvora uputio porodici žrtve, poslao je riječi žaljenja.

- Žao mi je zbog onoga što se dogodilo vašoj kćerki. To je bilo van moje kontrole. Znam da ste tužni i uznemireni, isto kao i ja. Molim vas, recite drugim djevojkama da budu oprezne - rekao je.

Ubijena djevojka, čiji je nadimak bio Cake, živjela je s ocem i maćehom u provinciji Kalasin, a u Pattayu je doputovala 16. juna, rekavši roditeljima da ide na odmor s prijateljicom.