Damask se trudi uvjeriti Bejrut dok Tramp pritiska Siriju da se obračuna s Hezbolahom

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) je više puta predložio da se odgovornost za suočavanje s Hezbolahom (Hezbollahom) prepusti sirijskom predsjedniku Ahmedu al-Sharaai, što je oživjelo strahove u Libanu od ponovnog uplitanja sirijske vojske uprkos poricanjima iz Damaska.

Trampove sve eksplicitnije izjave također su se činile u suprotnosti s ranijim demantom američkog izaslanika za Siriju Toma Baraka (Toma Barracka), koji je odbacio izvještaje da je Washington vršio pritisak na Damask da pošalje snage u Liban kao "lažne i netačne".

Posljednje izjave uslijedile su 21. juna, kada je Tramp za Fox News rekao da je razočaran neuspjehom Izraela da porazi Hezbollah bez izazivanja velikih razaranja.

- Ne mogu ništa učiniti bez rušenja zgrada, rekao je Tramp. Blizu sam toga da to predam Siriji.

Trump nije objasnio šta je mislio pod "predajom", ostavljajući nejasnim da li je mislio na sirijsku vojnu operaciju, političko posredovanje, pritisak na Hezbolah, strože granične kontrole ili saradnju s libanskom državom.

Ali njegovi komentari bili su posljednji u nizu javnih izjava koje ukazuju na to da je Washington razmatrao dodjeljivanje Damasku uloge u suočavanju s libanskom grupom.

Njegove izjave su pojačale utisak da Vašington vidi Damask kao potencijalnog partnera u naporima da se obuzda uticaj Hezbolaha u Libanu.

Trampove izjave nisu eksplicitno pozvale sirijske snage da uđu u Liban. Ali tokom samita G7 u Evian-les-Bainsu, u Francuskoj, 16. juna, američki predsjednik je bio znatno direktniji.

- Predložio sam Izraelu da pusti Siriju da se pobrine za Hezbolah, jer, da budem iskren s vama, mislim da oni to bolje rade - rekao je novinarima.