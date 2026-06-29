Putin: Ruske snage približile se Sumiju i Kupjansku

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da su ruske snage na oko 10 kilometara od Sumija te između 2,5 i pet kilometara od Kupjanska. Naveo je da je cilj operacija uspostavljanje sigurnosne zone uz granicu s Rusijom nakon, kako tvrdi, ukrajinskih napada na pogranična područja.

Putin je pritom kritikovao ukrajinskog predsjednika Volodimir Zelenski, rekavši da predstavnici "kijevskog režima vole organizovati fotografisanja ispred putokaza". Osvrnuo se na Zelenskijevu posjetu Kupjansku krajem prošle godine, nakon uspješnog ukrajinskog kontranapada.

Ruski lider spomenuo je i pravce prema Limanu, Slovjansku i Kramatorsku, tvrdeći da ruske snage nastavljaju napredovanje. Ukrajinska strana nije komentarisala njegove posljednje izjave.