Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DRUGI VAL PODRHTAVANJA

Stručnjaci izdali hitno upozorenje: Američki geološki zavod najavljuje do 210 novih zemljotresa u Venecueli

Vjerovatnost za potres magnitude iznad 6 iznosi 7 posto, dok je šansa za ponavljanje razornog udara magnitude 7 ili više manja od 1 posto

Tlo će danima podrhtavati, prognoziraju se stotine potresa. Anadolija

B. S.

29.6.2026

Nakon što su prošle srijede isto područje pogodila dva snažna zemljotresa (magnitude 7.2 i 7.5 po Rihteru), Američki geološki zavod (USGS) objavio je novu procjenu seizmičkog rizika. 

Prema njihovim podacima, u sedmici koja slijedi postoji 48 posto šanse za jedan ili više snažnijih naknadnih potresa magnitude iznad 5, dok se očekuje i do 210 manjih zemljotresa magnitude 3 ili više koje stanovništvo može osjetiti.

Vjerovatnost za potres magnitude iznad 6 iznosi 7 posto, dok je šansa za ponavljanje razornog udara magnitude 7 ili više manja od 1 posto.

USGS, koji je od srijede već zabilježio pet naknadnih podrhtavanja jačih od magnitude 3, nastavlja aktivno pratiti situaciju u stvarnom vremenu te redovito ažurira karte s lokacijama i brojem novih potresa.

# ZEMLJOTRES
# VENEZUELA
# CARACAS
# LA GUAIRA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.