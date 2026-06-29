Stručnjaci izdali hitno upozorenje: Američki geološki zavod najavljuje do 210 novih zemljotresa u Venecueli

Nakon što su prošle srijede isto područje pogodila dva snažna zemljotresa (magnitude 7.2 i 7.5 po Rihteru), Američki geološki zavod (USGS) objavio je novu procjenu seizmičkog rizika.

Prema njihovim podacima, u sedmici koja slijedi postoji 48 posto šanse za jedan ili više snažnijih naknadnih potresa magnitude iznad 5, dok se očekuje i do 210 manjih zemljotresa magnitude 3 ili više koje stanovništvo može osjetiti.

Vjerovatnost za potres magnitude iznad 6 iznosi 7 posto, dok je šansa za ponavljanje razornog udara magnitude 7 ili više manja od 1 posto.