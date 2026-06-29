Automobilom pokosio pet pješaka pa odbio alkotest: Podignuta optužnica za pokušaje ubistva

Britanac somalijskog porijekla optužen je za petostruki pokušaj ubistva nakon što je u subotu automobilom naletio na pješake u zapadnom Londonu, saopćila je policija.

Nema životno ugroženih

U incidentu koji se dogodio u Iling Brodveju (Ealing Broadwayu), u blizini šoping centra "Marks and Spencer", povrijeđeno je pet osoba.

Troje povrijeđenih je prevezeno u bolnicu, dok je dvjema osobama pomoć pružena na mjestu događaja, a policija je potvrdila da niko nije u životnoj opasnosti niti će imati trajne posljedice.

Zadržan u pritvoru

Londonska policija podigla je optužnicu protiv 34-godišnjeg Timira Ahmeda Mohameda iz Ilinga, kojeg, pored pokušaja ubistva, terete i za nanošenje materijalne štete, opasnu vožnju, nezaustavljanje na mjestu nesreće, odnosno nezaustavljanje nakon sudara, te odbijanje alkotestiranja.

Forenzički timovi su odmah izašli na teren radi prikupljanja dokaza, a osumnjičeni je zadržan u pritvoru i u ponedjeljak će biti izveden pred Prekršajni sud u Vilsdenu (Willesdenu).