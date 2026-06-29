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STRAVIČNO

Automobilom pokosio pet pješaka pa odbio alkotest: Podignuta optužnica za pokušaje ubistva

Troje povrijeđenih je prevezeno u bolnicu, dok je dvjema osobama pomoć pružena na mjestu događaja

Poznato stanje povrijeđenih nakon što je vozač automobilom naletio na pješake. Google Street View

B. S.

29.6.2026

Britanac somalijskog porijekla optužen je za petostruki pokušaj ubistva nakon što je u subotu automobilom naletio na pješake u zapadnom Londonu, saopćila je policija. 

Nema životno ugroženih

U incidentu koji se dogodio u Iling Brodveju (Ealing Broadwayu), u blizini šoping centra "Marks and Spencer", povrijeđeno je pet osoba. 

Troje povrijeđenih je prevezeno u bolnicu, dok je dvjema osobama pomoć pružena na mjestu događaja, a policija je potvrdila da niko nije u životnoj opasnosti niti će imati trajne posljedice.

Zadržan u pritvoru

Londonska policija podigla je optužnicu protiv 34-godišnjeg Timira Ahmeda Mohameda iz Ilinga, kojeg, pored pokušaja ubistva, terete i za nanošenje materijalne štete, opasnu vožnju, nezaustavljanje na mjestu nesreće, odnosno nezaustavljanje nakon sudara, te odbijanje alkotestiranja. 

Forenzički timovi su odmah izašli na teren radi prikupljanja dokaza, a osumnjičeni je zadržan u pritvoru i u ponedjeljak će biti izveden pred Prekršajni sud u Vilsdenu (Willesdenu).

# LONDON
# POKUŠAJ UBISTVA
# MARKS AND SPENCER
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