Krvava porodična tragedija: Likvidirao starijeg brata tupim predmetom, policija objavila sliku i detalje bjegunca

Njemačka policija u gradu Kaselu (Kasselu) pokrenula je javnu potragu za 18-godišnjim Dimitrom Lencom (Dimitrom Lenzom) zbog sumnje da je ubio svog 21-godišnjeg brata.

Istražitelji su izdali hitno upozorenje građanima da ne prilaze osumnjičenom jer bi mogao biti opasan, već da odmah obavijeste policiju, prenosi Bild.

Porodica prijavila nestanak

Tragedija je počela da se otkriva u subotu, kada je rodbina prijavila nestanak 21-godišnjaka jer nisu mogli stupiti u kontakt s njim.

Policija je tokom noći na nedjelju pronašla njegovo beživotno tijelo u stanu u Kazelskoj četvrti Valdau (Waldau).

Glasnogovornik policije izjavio je da su već same okolnosti na mjestu pronalaska tijela jasno ukazivale na nasilnu smrt, što je u nedjelju potvrdila i obdukcija.

Brat stradalog glavni osumnjičeni

Kriminalistička policija iz Kazela ubrzo je kao glavnog osumnjičenog identifikovala mlađeg brata ubijenog.

Sumnjiči se da je 21-godišnjaka usmrtio primjenom tupe sile, koristeći za sada nepoznati predmet, dok motiv ovog bratoubistva još uvijek nije poznat.

Budući da je osumnjičeni u bjekstvu, policija moli građane za pomoć.

Informacije o ubici

Njegovo puno ime je Dimitar Hans-Jirgen Lenc (Dimitar Hans-Jürgen Lenz), visok je 1.74 metra, vitke je građe, ima kratku, tamnosmeđu kosu i smeđe oči.

Pretpostavlja se da na sebi ima bijelu majicu kratkih rukava, farmerke i sive patike. Istražitelji apeluju na javnost da u slučaju uočavanja osumnjičenog odmah pozovu policiju na hitni broj 110 ili Policijsku upravu Sjeverni Hezen (Hessen) na broj 0561 - 9100.