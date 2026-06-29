Svjetska tržišta reagirala na nove napade na Bliskom istoku: Cijena nafte ponovno raste

Na azijskim se berzama u ponedjeljak trguje oprezno, dok su cijene nafte porasle jer su ponovni napadi SAD na Iran otvorili pitanje koliko je uopće čvrst nedavni sporazum o primirju.

MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u minusu 0,4 posto, nakon što je prošle sedmice pao više od 5 posto.

Pritom su cijene dionica u Šangaju, Indiji, Australiji i Hong Kongu porasle između 0,1 i 1,8 posto, dok su u Japanu i Južnoj Koreji pale između 1,1 i 2,4 posto.

Nakon oštrog pada prošle sedmice, pri čemu su najviše pale cijene dionica tehnoloških kompanija, na početku ove sedmice tržišta se pokušavaju oporaviti.

Ipak, nema značajnijih vijesti koje bi pružile podršku tržištima.

Najviše je jutros porastao hongkonški Hang Seng indeks, gotovo 2 posto, ali radi se samo o korekciji cijena dionica nakon što su prošle sedmice pale na najniži novo u godinu dana.

Američki i evropski terminski indeksi trenutno su u plusu, ali blagom, pa to nije osjetnije utjecalo na raspoloženje azijskih ulagača.

Ulagače nije posebno ohrabrila ni vijest da su jutros Iran i SAD pristali obustaviti sukobe u Perzijskom zaljevu i obnoviti pregovore u sporu oko Hormuškog tjesnaca.

Ti novi napadi, započeti u petak, otvorili su pitanje koliko je stvarno čvrst nedavni dogovor o primirju između SAD i Irana.

Zbog toga su cijene nafte porasle. Na londonskom je tržištu cijena Brent barela ojačala 0,75 posto, na 72,55 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 1,24 posto, na 70,10 dolara.