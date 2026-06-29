Pijani Bosanac sa lažnom rotacijom pokušao da probije policijsku blokadu

Policajci austrijskog Velsa su u subotu tokom održavanja triatlona imali nevjerovatnu intervenciju, a glavni akter bio je vozač iz Bosne i Hercegovine.

Naime, jedan 26-godišnjak u Velsu (Gornja Austrija) napravio je incident tokom triatlonskog takmičenja.

Pokušao je da prođe kroz obezbjeđenje sportske manifestacije, pa je na krov svog automobila postavio lažno rotaciono svjetlo i uključio ga. To je policiji odmah privuklo pažnju.

Sve se desilo oko 16:40 sati dok je u toku bio triatlon u Velsu. Na krovu vozila imao je postavljenu narandžasto rotaciono svjetlo. Na taj način pokušao je da uvjeri policiju i redare u Traungase da ga propuste.

Kada je stigao do policijske blokade, gestikulirao je i davao znakove da se prepreka ukloni. Tokom kontrole vozača i vozila policajci su uočili jasne simptome alkoholisanosti.

Vozač je pritom ponovo molio policajce da ga puste da prođe i ode kući. Alkotest je potvrdio sumnju – izmjeren je nivo alkohola od 1,02 promila. Protiv 26-godišnjaka podnijete su višestruke prijave, prenose Nezavisne.