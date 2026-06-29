Muškarac uhapšen zbog brutalnog ubistva influenserice: Tijelo sakrio u kofer, odala ga nadzorna kamera i lažni alibi

Britanski državljanin Metju Ešli Foster-Smit (Matthew Ashley Foster-Smith, 46) uhapšen je u Ekvadoru zbog sumnje da je u Kolumbiji brutalno ubio influensericu Natali Vijalba (Natali Villalba, 36), a zatim njeno tijelo spakovao u kofer i pokušao prikriti tragove zločina.

Pronađeno tijelo

Prema navodima kolumbijskih vlasti, zločin se dogodio 18. juna u stanu u kojem je Vijalba boravila u Bogoti.

Njeno tijelo pronađeno je tri dana kasnije, 21. juna, kada su čistačice ušle u apartman nakon isteka rezervacije.

Istražitelji sumnjaju da je Metju nasmrt pretukao influensericu, a potom njeno golo tijelo sakrio u kofer. Nadzorne kamere navodno su ga snimile kako u danima nakon ubistva nosi posteljinu u vešeraj zgrade, što istražitelji smatraju pokušajem uklanjanja tragova.

Neuspjeli bijeg i lažni alibi

Osumnjičeni je nakon zločina pobjegao iz Kolumbije i prešao u Ekvador, gdje je uhapšen na aerodromu u Kitu dok se, prema sopstvenim tvrdnjama, spremao da se vrati u London.

Tokom ispitivanja pokušao je da se brani alibijem, tvrdeći da je u vrijeme ubistva gledao utakmicu Engleske na velikom ekranu u jednom irskom pabu.

- Gledao sam utakmicu Engleska - Hrvatska u irskom baru. Poslije meča otišao sam u tržni centar, kupio sladoled i vratio se da gledam naredne utakmice - izjavio je Foster-Smit, iako se termin utakmice koji je naveo ne poklapa sa aktuelnim rasporedom Svjetskog prvenstva.

On je policiji takođe rekao da je dobijao prijetnje smrću od lokalnih kriminalnih grupa zbog navodnog duga.

Povratnik u vršenju krivičnih djela

Za njim je u međuvremenu raspisana Interpolova crvena potjernica, a kolumbijsko tužilaštvo ga tereti za ubistvo i pokušaj prikrivanja dokaza prije bjekstva iz zemlje.

Britanski mediji navode da Foster-Smit nije nepoznat pravosuđu.

Posljednjih mjeseci pušten je iz zatvora nakon što je odslužio više od dvije godine kazne zbog uznemiravanja žena u Dorsetu (Dorset). Ranije, 2020. godine, osuđen je na još 18 mjeseci zatvora zbog uznemiravanja bivše partnerice i objavljivanja intimnih sadržaja bez njene saglasnosti, odnosno takozvane osvetničke pornografije.

Kolumbijske vlasti nastavljaju istragu, dok se očekuje pokretanje postupka za njegovo izručenje.