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OŠTAR ODGOVOR TEHERANA

Iran tvrdi da je probio izraelsku "Željeznu kupolu"

Navode da su unaprijedili vojne kapacitete

Iran tvrdi da nastavlja jačati svoje odbrambene kapacitete. Platforma X

I. Š.

29.6.2026

Iran je ostvario značajan napredak u razvoju dronova i protivvazdušne odbrane, izjavio je zamjenik komandanta Protivvazdušnih snaga, brigadni general Mohamad Jusefi Hoškalb (Mohammad Yousefi Khoshqalb), odbacujući tvrdnje da su iranski odbrambeni sistemi oslabljeni.

– Redovno održavanje sistema širom zemlje, sigurnost kopnenih i morskih granica te odsustvo neprijateljskih letjelica na iranskom nebu pokazuju potpunu spremnost naše protivvazdušne odbrane - rekao je Hoškalb.

On je ustvrdio da su iranske snage uspjele probiti izraelski protivraketni sistem "Željezna kupola" i pogoditi određene ciljeve.

– Razvoj i raspoređivanje naprednih dronova postali su uobičajena praksa u Oružanim snagama i taj proces se nastavlja brzinom i snagom - poručio je.

Govoreći o oštećenjima tokom sukoba, priznao je da je dio vojne opreme pretrpio štetu, ali je naglasio da domaći naučni i industrijski kapaciteti omogućavaju brz razvoj novih sistema.

– Oslanjajući se na naučne, industrijske i domaće kapacitete Ministarstva odbrane i Oružanih snaga, danas svjedočimo kontinuiranom razvoju odbrambenih sistema - zaključio je Hoškalb.

# TEHERAN
# IZRAEL
# IRAN
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