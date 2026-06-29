Pucnjava u fan zoni SP-a: Jedna osoba ubijena, druga se bori za život

Jedna je osoba ubijena, a druga teško povrijeđena u nedjelju u pucnjavi na popularnom mjestu za zabavu u San Joseu u Kaliforniji, koje je služilo i kao navijačka zona za praćenje utakmica Svjetskog prvenstva. U trenutku pucnjave nije se prenosila nijedna utakmica, a jedini susret toga dana završio je satima ranije, oko 14 sati po lokalnom vremenu, piše Reuters.

Policija istražuje ubojstvo

-Jedna je žrtva proglašena mrtvom na mjestu događaja. Druga je žrtva prevezena u lokalnu bolnicu s povredama opasnim po život, objavila je policija San Josea na društvenoj mreži X.

Ovaj se incident istražuje kao ubojstvo. Nekoliko okolnih ulica zatvoreno je u tom području.

Pucnjava u popularnoj zoni za gledanje utakmica

Incident se dogodio na trgu San Pedro, jednom od nekoliko mjesta na širem području San Francisca gdje su se okupljala velika mnoštva na javnim gledanjima utakmica Svjetskog prvenstva na velikim ekranima.

Na području zaliva San Francisca do sada je odigrano pet utakmica Svjetskog prvenstva, a posljednja je bila eliminacijska utakmica u srijedu između Bosne i Hercegovine i sudomaćina Sjedinjenih Država.

Velik broj policajaca na mjestu događaja

Novinar Reutersa na mjestu događaja izvijestio je o velikom broju policajaca, više policijskih vozila te osobi na nosilima, djelomično prekrivenoj bijelom plahtom, koju su uniformirane osobe hitno odvozile.

Mjesto događaja bilo je ograđeno, a većina barova u okolini zatvorena je nakon incidenta. Jedna zaštitarka, koja je odbila otkriti svoje ime jer nije ovlaštena za davanje izjava medijima, rekla je da je vidjela povrijeđenu osobu u teškom stanju.

-Osoba je još uvijek jecala i stenjala. Bilo je krvi oko vrata i gornjeg dijela leđa, rekla je.

-Policija je razgovarala sa zaštitarima i nekoliko svjedoka.

Na području zaljeva San Francisca nalazi se nekoliko desetina navijačkih zona za praćenje utakmica Svjetskog prvenstva.