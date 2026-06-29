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NOVA ESKALACIJA

Nove tenzije između SAD-a i Irana podigle cijene nafte, tržišta ponovo pod pritiskom

Napadi i nova razmjena vatre izazvali rast cijena nafte, dok tržišta strahuju od daljnje eskalacije

Napetosti ponovo podigle cijene nafte. Platforma X

I. Š.

29.6.2026

Cijene nafte porasle su nakon novog pogoršanja odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, što je ponovo izazvalo zabrinutost zbog sigurnosti plovidbe kroz Hormuški moreuz, jedan od najvažnijih svjetskih pravaca za transport nafte i ukapljenog prirodnog plina.

Analitičari smatraju da je tržište reagovalo na razmjenu napada tokom proteklog vikenda, zbog čega su investitori ponovo počeli uračunavati rizik od mogućih poremećaja u snabdijevanju energentima. Istovremeno, azijske berze zabilježile su mješovite rezultate, dok su dionice pojedinih tehnoloških kompanija pale usljed povećane neizvjesnosti na tržištu.

Prema pisanju više američkih medija, Vašington (Washington) i Teheran mogli bi uskoro obnoviti pregovore s ciljem smirivanja sukoba, a razgovori bi, prema tim navodima, trebali biti održani u Dohi. Iran zasad nije zvanično potvrdio te informacije.

Stručnjaci upozoravaju da će svaka nova eskalacija na Bliskom istoku imati direktan utjecaj na cijene nafte i globalna finansijska tržišta, zbog čega investitori s velikom pažnjom prate razvoj događaja.

# TEHERAN
# NAFTA
# IRAN
# SAD
# VAŠINGTON
# HORMUŠKI MOREUZ
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