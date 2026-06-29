Evropi prijeti nestašica vode: Ove zemlje su u najvećem riziku

Iako Evropska unija u prosjeku koristi mali dio svojih raspoloživih zaliha slatke vode, podaci pokazuju da pojedine zemlje već ulaze u ozbiljnu krizu. Najugroženiji je Kipar, koji tokom ljeta troši i do 92 posto svojih dostupnih vodnih resursa, zbog čega vlasti pozivaju građane na štednju i ubrzano grade postrojenja za desalinizaciju morske vode.

Visoku potrošnju bilježe i Malta, Grčka, Rumunija, Portugal, Italija i Španija, koje se tokom ljetnih mjeseci nalaze u zoni upozorenja zbog povećanog rizika od nestašice vode.

Evropska agencija za okoliš upozorava da će klimatske promjene i sve češće suše dodatno pogoršati stanje do 2030. godine. Procjenjuje se da se svaki deseti stanovnik Evropske unije već suočava s otežanim pristupom sigurnoj i pitkoj vodi, a u pojedinim državama problem nije samo nedostatak vode već i zastarjela vodovodna infrastruktura.