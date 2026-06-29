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Stravični snimci iz Venecuele: Srušene zgrade nakon razornog zemljotresa, možda je i desetine hiljada mrtvih

Nade u pronalazak preživjelih polako blijede

Sve je manje nade. AP

D. E.

29.6.2026

Pet dana nakon što su Venecuelu (Venezuelu) pogodila dva razorna zemljotresa, nade u pronalazak preživjelih polako blijede uprkos dolasku dodatnih međunarodnih spasilačkih timova. Potvrđeno je da je poginulo najmanje 1.450 ljudi, no očekuje se da će crne brojke nastaviti rasti jer se na popisu nestalih nalazi više od 46.000 osoba.

Visoki dužnosnik Horhe Rodrigez (Jorge Rodríguez) izjavio je da su spasioci sada u "kritičnim satima" za spašavanje života. Uništene su ili oštećene 774 zgrade, a ukupno je 12.721 osoba ostala bez doma.

Zemljotresi su pogoršali probleme koji su nastajali zbog dugogodišnjih ekonomskih i političkih borbi, posebno za preopterećeni zdravstveni sistem.

Ekonomska situacija ove južnoameričke nacije je kritična, nakon katastrofalnog fiskalnog upravljanja i nametanja američkih ekonomskih sankcija Centralnoj banci Venecuele i državnoj naftnoj kompaniji Petróleos de Venezuela (PDVSA). Između 2013. i 2021. godine, ekonomija zemlje se smanjila za tri četvrtine.

Građani Venecuele su izrazili frustraciju zbog kašnjenja u reakciji vlade i nedostatka teške mehanizacije za spašavanje voljenih. 

S obzirom na razmjere tragedije i veličinu vanjskog duga, Venecueli je potrebno mnogo više od pomoći koja sada stiže kako bi se pomoglo pogođenima i obnovila njena infrastruktura.

# ZEMLJOTRES
# MRTVI
# VENECUELA
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