Stravični snimci iz Venecuele: Srušene zgrade nakon razornog zemljotresa, možda je i desetine hiljada mrtvih

Pet dana nakon što su Venecuelu (Venezuelu) pogodila dva razorna zemljotresa, nade u pronalazak preživjelih polako blijede uprkos dolasku dodatnih međunarodnih spasilačkih timova. Potvrđeno je da je poginulo najmanje 1.450 ljudi, no očekuje se da će crne brojke nastaviti rasti jer se na popisu nestalih nalazi više od 46.000 osoba.

Visoki dužnosnik Horhe Rodrigez (Jorge Rodríguez) izjavio je da su spasioci sada u "kritičnim satima" za spašavanje života. Uništene su ili oštećene 774 zgrade, a ukupno je 12.721 osoba ostala bez doma.

Zemljotresi su pogoršali probleme koji su nastajali zbog dugogodišnjih ekonomskih i političkih borbi, posebno za preopterećeni zdravstveni sistem.