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RATNE TENZIJE

Izrael izveo snažne zračne napade na Liban, meta bila sjedišta Hezbolaha

Ovi napadi su direktan odgovor na kontinuirano Hezbolahovo ciljanje naših snaga koje djeluju unutar sigurnosne zone, navodi se u saopćenju IDF-a

Žestoki udari na jug Libana. Telegram

Z. V.

29.6.2026

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopćile su da su tokom noći izvele niz zračnih napada na jugu Libana, pri čemu su, kako navode, gađani položaji i tri važna uporišta Hezbolaha.

Napadi su uslijedili u periodu dodatnog pogoršanja odnosa i nakon što je propao pokušaj postizanja mirovnog dogovora.

Prema navodima izraelske vojske, mete su bili vojni objekti Hezbolaha u područjima Nabatijeh i Mejfadun (Mayfadoun), koja se smatraju strateški značajnim lokacijama.

IDF je također saopćio da je u odvojenoj akciji tokom nedjelje uništen raketni sistem Hezbolaha za koji tvrde da je bio spreman za napad na izraelske snage.

- Ovi napadi su direktan odgovor na kontinuirano Hezbolahovo ciljanje naših snaga koje djeluju unutar sigurnosne zone - navodi se u saopćenju IDF-a.

Generalni sekretar Hezbolaha Naim Kasem (Qassem) zvanično je odbacio ponuđeni okvirni sporazum koji su pod okriljem Sjedinjenih Američkih Država trebali potpisati Liban i Izrael.

Kasem je poručio da ovaj sporazum ne dolazi u obzir te je uputio oštar zahtjev za hitno i potpuno povlačenje izraelskih snaga s libanske teritorije.

Lider Hezbolaha je naglasio da se bilo kakav prekid neprijateljstava i povlačenje trupa moraju provesti isključivo u skladu s ranijim iransko-američkim memorandumom o razumijevanju.

# LIBAN
# HEZBOLAH
# IDF
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