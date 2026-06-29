Kad vrućina udari u glavu: Mladić u hladnjači pronašao mjesto za rashlađivanje

Na profilu pod imenom "alex_notice" objavljen je kratki snimak koji prikazuje muškarca kako leži u zamrzivaču usred supermarketa, a njegov potez izazvao je brojne i podijeljene komentare.

U potrazi za osvježenjem tokom ljetnih vrućina, ljudi se snalaze na razne načine, ali jedan korisnik Instagrama podigao je ljestvicu na potpuno novi nivo.

Na videu se vidi muškarac odjeven u narandžastu majicu i svijetloplavi šorc kako mirno leži na paketima smrznute hrane. Dok kamera klizi preko njega, on se nasmiješi i mahne. Objava je popraćena opisom na češkom jeziku: "Normalni ljudi: ventilator. Ja: zamrzivač", čime autor jasno daje do znanja da je njegov performans humorističan odgovor na visoke temperature.

Iako je objava prikupila komentare onih kojima je potez bio smiješan, puno je više korisnika izrazilo zgražavanje i zabrinutost. Mnogi su istakli potpunu neprimjerenost takvog ponašanja u prostoru gdje se čuva hrana.

- Nehigijenski je ulaziti unutra s cipelama i odjećom s ulice! To je hrana - napisala je jedna korisnica.

Drugi su se pitali ko će snositi troškove. -Zanima me ko će platiti za ove proizvode i dezinfekciju zamrzivača, stoji u jednom od komentara. Reakcije su stizale na različitim jezicima, pokazujući da je snimak privukao međunarodnu publiku, uglavnom s negativnim predznakom.

Ovakav čin nije samo pitanje bontona, već i ozbiljno kršenje higijenskih propisa koji nalažu da se hrana mora zaštititi od bilo kakve kontaminacije.

Ulaskom u zamrzivač, osoba unosi prljavštinu i bakterije s odjeće i obuće, čime direktno ugrožava sigurnost proizvoda namijenjenih prodaji. Objava ima skoro četiri miliona pregleda.