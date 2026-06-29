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STRAHOTE ZEMLJOTRESA

Video / Majka i beba spašeni iz ruševina nakon razornog zemljotresa: "Dok je moj sin disao, znala sam da ćemo preživjeti“

Snimci dramatičnog spašavanja obišli su svijet, a osamnaest dana stara beba postala je simbol nade u Venecueli

Spašavanje bebe. Platforma X

R.U.

29.6.2026

Majka koja je zajedno sa svojom osamnaest dana starom bebom spašena iz ruševina porodične zgrade u Venezueli ispričala je za BBC kako joj je upravo sin dao snagu da izdrži sate provedene pod betonom nakon razornog zemljotresa.

Dajana Patino (Dayana Patiño) kazala je da joj je mali Huan David (Juan David) bio jedini razlog da ostane budna i prisebna.

- Dok god je on bio živ, znala sam da ću i ja preživjeti. Povremeno sam mu dodirivala nos kako bih provjerila diše li - rekla je.

U trenutku potresa nalazila se u stanu na osmom spratu u obalnoj regiji La Guaira. Nakon snažnog podrhtavanja uspjela je dohvatiti sina prije nego što se zgrada urušila. Ostala je prikliještena ispod betonskih ploča i namještaja, s povrijeđenom nogom i glavom naslonjenom na kamen.

Nadu joj vratila Biblija

Kako je ispričala, ubrzo je prestala dozivati pomoć kako ne bi trošila snagu. Nadu joj je vratila Biblija koju je napipala ispod sebe, a spas je stigao kada je čula glas brata koji ju je dozivao po imenu.

- Iz sve snage sam povikala da sam ovdje. Rekao mi je da me pronašao i da neće otići dok me ne izvuče - prisjetila se.

Spasioci su nakon višesatne akcije izvukli majku i dijete. Dajana je zadobila povrede obje noge, dok je beba prošla s lakšim povredama. Njen suprug Gerson, koji je u trenutku zemljotresa bio ispred zgrade, rekao je da je njihov spas pravo čudo.

Sve manje nade za preživjele

Prema podacima vlasti i izvještajima BBC-ja, Reutersa i Associated Pressa, u dva snažna zemljotresa poginulo je najmanje 1.450 ljudi, dok se desetine hiljada i dalje vode kao nestale. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu, iako su nade da će pronaći nove preživjele svakim danom sve manje. Uprkos tome što su izgubili dom i gotovo svu imovinu, porodica Patino poručuje da će život graditi ispočetka.

# ZEMLJOTRES
# VENECUELA
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