Malo ukrajinsko naselje preraslo u simbol ruskih vojnih neuspjeha: Dronovi i AI mijenjaju tok borbi na frontu

Nakon više od 1.500 dana kontinuiranih ruskih napada, ukrajinske snage i dalje uspijevaju zadržati položaje u strateški važnom selu Mala Tokmačka.

Ruska vojska je, prema navodima, pokušala različite taktike – od tenkovskih napada i snažnog artiljerijskog djelovanja do masovne upotrebe dronova i pješadijskih prodora – ali ukrajinska odbrana nije popustila.

Veliki gubitci

Branitelji su odbili oklopne napade, juriše motociklima i pokušaje infiltracije ruskih jedinica, nanijevši velike gubitke snagama koje su pokušavale probiti njihove linije.

Ovo malo mjesto, koje je prije rata brojalo oko 3.000 stanovnika, postalo je simbol neuspjeha ruskih ciljeva i primjera rata iscrpljivanja. Dok ruske snage na pojedinim pravcima napreduju veoma sporo, na nekim područjima su bile prisiljene i na povlačenje.

Podaci pokazuju da je ruska vojska od prosinca do svibnja osvojila samo oko 40, dok je istovremeno izgubila kontrolu nad više od 280 četvornih kilometara. Usporedbe radi, u istom razdoblju prošle godine osvojili su ukupno oko 830 četvornih kilometara. U međuvremenu, Kremlj i dalje šalje vojnike tempom koji, prema procjenama, ne može nadoknaditi, uz gubitke od oko 30.000 ljudi mjesečno.

Vrata Orihiva i propagandni mit

Prije nego što su ruske snage prodrle u Ukrajinu, Mala Tokmačka bila je mirno selo s nekoliko krivudavih ulica i kuća smještenih u travnatoj Tavrijskoj stepi. Naselje se nalazi na strateškoj poziciji, otprilike sat vremena vožnje od Zaporižja, te predstavlja takozvana "vrata Orihiva", ključnu odbrambenu tačku koja štiti pravce prema južnim teritorijama.

Zbog toga je često isticano u ruskim medijima kao važan cilj koji će uskoro biti zauzet. Propagandni narativi su godinama najavljivali njegovo osvajanje, a pojedini prokremaljski blogeri, poput Borisa Rožina, u emisijama na ruskim državnim kanalima redovno su tvrdili da ruske snage napreduju prema selu, da su ga na pragu zauzimanja ili da je već pod njihovom kontrolom.

Tajna uspjeha 118. brigade

Prošlog mjeseca ukrajinska 118. zasebna mehanizirana brigada dobila je priznanje za dugotrajnu odbranu ovog strateški važnog područja. Brigada svoj uspjeh pripisuje stalnim operacijama dronova, kontinuiranoj artiljerijskoj vatri, širokoj upotrebi mina, stalnom prilagođavanju taktikama i vještom korištenju terena.

Dok su se na početku rata vojnici ukopavali u rovove, bunkere i minobacačke položaje, do 2025. godine većinu tih klasičnih fortifikacija zamijenili su operateri dronova, koji su primorani na stalne inovacije kako bi zadržali prednost na bojištu. Bojnik Dmitro Pelih iz 118. brigade opisao je sukob na liniji fronta kao "tehnološki rat budućnosti", svojevrsnu igru mačke i miša.



