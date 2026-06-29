Malo ukrajinsko naselje preraslo u simbol ruskih vojnih neuspjeha: Dronovi i AI mijenjaju tok borbi na frontu

Nakon više od 1.500 dana kontinuiranih ruskih napada, ukrajinske snage i dalje uspijevaju zadržati položaje u strateški važnom selu Mala Tokmačka.
Ruska vojska je, prema navodima, pokušala različite taktike – od tenkovskih napada i snažnog artiljerijskog djelovanja do masovne upotrebe dronova i pješadijskih prodora – ali ukrajinska odbrana nije popustila.
Veliki gubitci
Branitelji su odbili oklopne napade, juriše motociklima i pokušaje infiltracije ruskih jedinica, nanijevši velike gubitke snagama koje su pokušavale probiti njihove linije.
Ovo malo mjesto, koje je prije rata brojalo oko 3.000 stanovnika, postalo je simbol neuspjeha ruskih ciljeva i primjera rata iscrpljivanja. Dok ruske snage na pojedinim pravcima napreduju veoma sporo, na nekim područjima su bile prisiljene i na povlačenje.
Podaci pokazuju da je ruska vojska od prosinca do svibnja osvojila samo oko 40, dok je istovremeno izgubila kontrolu nad više od 280 četvornih kilometara. Usporedbe radi, u istom razdoblju prošle godine osvojili su ukupno oko 830 četvornih kilometara. U međuvremenu, Kremlj i dalje šalje vojnike tempom koji, prema procjenama, ne može nadoknaditi, uz gubitke od oko 30.000 ljudi mjesečno.
Vrata Orihiva i propagandni mit
Prije nego što su ruske snage prodrle u Ukrajinu, Mala Tokmačka bila je mirno selo s nekoliko krivudavih ulica i kuća smještenih u travnatoj Tavrijskoj stepi. Naselje se nalazi na strateškoj poziciji, otprilike sat vremena vožnje od Zaporižja, te predstavlja takozvana "vrata Orihiva", ključnu odbrambenu tačku koja štiti pravce prema južnim teritorijama.
Zbog toga je često isticano u ruskim medijima kao važan cilj koji će uskoro biti zauzet. Propagandni narativi su godinama najavljivali njegovo osvajanje, a pojedini prokremaljski blogeri, poput Borisa Rožina, u emisijama na ruskim državnim kanalima redovno su tvrdili da ruske snage napreduju prema selu, da su ga na pragu zauzimanja ili da je već pod njihovom kontrolom.
Tajna uspjeha 118. brigade
Prošlog mjeseca ukrajinska 118. zasebna mehanizirana brigada dobila je priznanje za dugotrajnu odbranu ovog strateški važnog područja. Brigada svoj uspjeh pripisuje stalnim operacijama dronova, kontinuiranoj artiljerijskoj vatri, širokoj upotrebi mina, stalnom prilagođavanju taktikama i vještom korištenju terena.
Dok su se na početku rata vojnici ukopavali u rovove, bunkere i minobacačke položaje, do 2025. godine većinu tih klasičnih fortifikacija zamijenili su operateri dronova, koji su primorani na stalne inovacije kako bi zadržali prednost na bojištu. Bojnik Dmitro Pelih iz 118. brigade opisao je sukob na liniji fronta kao "tehnološki rat budućnosti", svojevrsnu igru mačke i miša.
Rat dronova i stalne inovacije
Prema riječima bojnika Peliha, frekvencije na kojima dronovi rade stalno se mijenjaju. Zapovjednik voda bespilotnih sistema s pozivnim znakom Mars objašnjava da su na početku, 2023. godine, koristili uglavnom civilne dronove Mavic za izviđanje i korekciju artiljerijske vatre.
Kasnije su ih počeli modificirati kako bi mogli nositi VOG granate i drugo streljivo, nakon čega su uslijedili FPV dronovi koji su omogućili dublje udare i uništavanje žive sile i oklopnih vozila. Međutim, ovi sistemi bili su ranjivi na rusko elektronsko ratovanje, pa su uvedeni optički dronovi povezani kablom, što ih čini otpornim na ometanje.
Danas, tvrde u brigadi, upravo FPV i optički dronovi nanose većinu gubitaka ruskim jedinicama, odgovorni su za najveći dio uništene opreme i eliminacije jurišnih grupa.
Tokom jedne veće ofanzive u oktobru 2025. godine, ruske snage su prema području poslale kolonu od 26 oklopnih vozila. Snimci su prikazali kako su ih napadi dronova kamikaza uništavali jedno po jedno, ostavljajući spaljene olupine na terenu. Nakon takvih gubitaka, ruska vojska sve češće koristi brze motocikle i lagana vozila.
Nedavno je, prema navodima brigade, jedan čitav vod od oko 20 motocikala i desetak vozila pokušao proboj prema selu, ali je napad uništen u kratkom vremenu FPV dronovima. Tom prilikom, kako se tvrdi, poginulo je i ranjeno 36 ruskih vojnika, bez ukrajinskih gubitaka.
Ove godine uloga dronova dodatno se razvila pojavom sistema zasnovanih na umjetnoj inteligenciji i bespilotnih kopnenih vozila (UGV) koja dostavljaju opremu i evakuišu ranjenike kroz zonu borbenih dejstava.
Bojnik Pelih navodi da novi sistemi koriste mašinsko učenje i vizuelno prepoznavanje ciljeva, što im omogućava da djeluju i kada je komunikacija s operaterom prekinuta elektronskim ometanjem. Prema njegovim riječima, u nekim slučajevima dronovi mogu samostalno dostići cilj.
Ukrajinske snage vjeruju da su u oblasti primjene umjetne inteligencije u prednosti u odnosu na ruske. Pojedini izvještaji navode da su prvi put korišteni i potpuno autonomni dronovi u borbenim uslovima.
Lažne pobjede i propagandni narativi
Nakon što ruske snage nisu uspjele zauzeti Malu Tokmačku, područje je gotovo potpuno razoreno navođenim zračnim bombama, ostavljajući iza sebe ruševine. Ipak, ruski zvaničnici su povremeno tvrdili da je selo zauzeto, predstavljajući to kao značajan vojni uspjeh.
Stručnjaci navode da takve tvrdnje imaju više ciljeva: jačanje mobilizacije unutar Rusije, utjecaj na međunarodnu podršku Ukrajini i podizanje morala domaće javnosti, čak i kada stvarni pomaci na terenu ne postoje.
Prema ukrajinskom vojnom izvoru, ovakvi narativi se često koriste i za prikrivanje nedostatka stvarnih uspjeha, dok se istovremeno proizvode i šire propagandni materijali, uključujući i videozapise generirane umjetnom inteligencijom.
Kako zaključuje bojnik Pelih, percepcija "uspjeha" na bojištu često se gradi više u informacijskom prostoru nego na samom terenu, što dodatno pokazuje koliko je savremeni rat postao borba i na frontu i u medijskom prostoru.