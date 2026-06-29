Predsjednik Irana tvrdi da će Katar osloboditi šest milijardi dolara zamrznute imovine

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian) izjavio je danas da će Katar osloboditi šest milijardi dolara zamrznute iranske imovine, dok su pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) pod pritiskom novih napada u Perzijskom zaljevu.

Pezeškijan je tu najavu iznio u trenutku kada su pregovori o privremenom sporazumu između Teherana i Vašingtona dodatno zakomplikovani nakon napada i prijetnji Irana na području Hormuškog moreuza.

Zbog toga je zaustavljeno kretanje teretnih brodova i tankera kroz prolaz kojim u mirnodopskim uslovima prolazi oko petine svjetske trgovine naftom i prirodnim gasom, što je produbilo globalnu energetsku krizu.

Hormuški moreuz se dugo smatra međunarodnim plovnim putem, iako se nalazi u teritorijalnim vodama Irana i Omana. Posljednjih dana Iran je dva puta napao plovila na ruti uz omansku stranu, nakon čega su uslijedili američki zračni udari i nova bojazan da bi pregovori o formalnom okončanju rata mogli biti poremećeni. Iran je u nedjelju lansirao i napade dronovima i projektilima prema Bahreinu i Kuvajtu.

Pakistan, koji ima ulogu važnog posrednika, saopćio je da bi razgovori između SAD-a i Irana o uslovima privremenog dogovora trebali biti nastavljeni u utorak. Administracija Donalda Trampa u nedjelju je poručila da ništa nije otkazano i da tehnički razgovori ostaju planirani za naredne dane, dok Iran još nije potvrdio da li će učestvovati.

Iranska državna novinska agencija IRNA u ponedjeljak je objavila Pezeškijanove izjave u kojima je privremeni dogovor opisao kao "veliku pobjedu za iranski narod".

Dodao je, da na osnovu napravljenih planova, šest milijardi dolara od ukupno 12 milijardi dolara iranskih sredstava u Kataru bit će oslobođeno i vraćeno u zemlju, a neophodne aktivnosti se provode.

Pežeskijan, reformista unutar iranske teokratije, najviši je zvaničnik Irana koji je do sada javno govorio o mogućem oslobađanju tog novca. Američki zvaničnici, međutim, tvrde da nijedna zamrznuta iranska sredstva do sada nisu oslobođena, dok Katar nije potvrdio da je do bilo kakvog transfera došlo. U međuvremenu je Iran tokom vikenda, u razmjeni vatre u Perzijskom zaljevu, napao i tanker natovaren katarskom sirovom naftom.