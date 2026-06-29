Irska preuzima ključnu ulogu u pregovorima o reformi klimatske politike EU

Evropska unija ovog ljeta ulazi u novu fazu pregovora o izmjenama svog najvažnijeg klimatskog instrumenta – Sistema trgovanja emisijama (ETS), a Irska će kao nova predsjedavajuća Vijećem Evropske unije imati zadatak da posreduje između država koje imaju potpuno različite stavove o budućnosti ovog sistema.

Evropska komisija sredinom jula trebala bi predstaviti dugo očekivanu reviziju ETS-a, samo dvije sedmice nakon što Irska preuzme šestomjesečno predsjedavanje Vijećem EU.

ETS je uveden prije dvije decenije kao mehanizam kojim se ograničavaju emisije ugljendioksida iz najvećih evropskih industrija. Kompanije u okviru ovog sistema plaćaju za svaku tonu emitovanog CO₂, čime se podstiče smanjenje zagađenja i ulaganje u čišće tehnologije.

Nakon objave prijedloga očekuju se višemjesečni pregovori između država članica. Grupa od deset zemalja, među kojima su Poljska, Italija, Češka i Austrija, smatra da ETS povećava troškove energije, opterećuje privredu i usporava evropsku konkurentnost.

S druge strane, Francuska, Njemačka, Španija i još nekoliko članica smatraju da je reforma potrebna, ali uz očuvanje osnovnih principa sistema kako bi se kompanijama olakšalo poslovanje u uslovima tržišne neizvjesnosti. Među najvećim zagovornicima zadržavanja postojećeg modela nalaze se Švedska, Danska, Finska i Nizozemska.

Industrije koje proizvode velike količine emisija, poput čeličana, cementara, aluminijske i hemijske industrije, podržavaju dekarbonizaciju, ali traže izmjene pojedinih pravila ETS-a.

Irska se u cijelom procesu smatra neutralnim posrednikom. Ministar energetike i saobraćaja Dara O'Brajen (Darragh O'Brien) izjavio je:

- U ovo ulazimo bez tereta iz prošlosti. Mislim da ćemo djelovati kao efikasan i pošten posrednik.

Dodao je da je reforma važna za evropsku industriju te da Irska želi ostvariti što veći napredak tokom svog predsjedavanja.

Jedna od opcija o kojoj se razgovara jeste da se veći dio prihoda od ETS-a usmjeri direktno kompanijama kako bi finansirale projekte dekarbonizacije, posebno u sektorima u kojima je smanjenje emisija najzahtjevnije.