Policija traga za "Betmenom": Osvetnik u Meksiku veže osumnjičene kradljivce motocikala za stubove

Meksička policija traga za misterioznim osvetnikom kojeg su korisnici društvenih mreža prozvali "Betmen iz Lagos de Morena", nakon što je u posljednjih desetak dana navodno zarobio nekoliko osumnjičenih kradljivaca motocikala i ostavio ih zavezane za stubove javne rasvjete u gradu Lagos de Moreno, u saveznoj državi Jalisco.

Prema pisanju New York Posta i lokalnih medija, od 13. juna pronađeno je najmanje pet muškaraca omotanih ljepljivom trakom, s iscrtanim brkovima i mačjim brkovima na licu te natpisom "ratero", što na španskom znači lopov. Pored njih su ostavljani motocikli za koje se tvrdi da su ukradeni, kao i poruke kojima se ukazuje na navodna krivična djela.

Fotografije je na društvenoj mreži X objavio meksički novinar Luis Kardenas (Luis Cárdenas), koji je anonimnog osvetnika nazvao "Batmanom iz Lagos de Morena". Na jednoj od njih vide se dvojica muškaraca zavezana leđima jedan uz drugog za isti stub, dok je ispred njih parkiran motocikl.

Opasnost samovoljnog kažnjavanja

Državni sekretar za sigurnost Huan Pablo Hernadez (Juan Pablo Hernández) izjavio je da policija osobe pronađene zavezane tretira kao žrtve napada, bez obzira na sumnje da su učestvovale u krađama. Svi su oslobođeni i ukazana im je ljekarska pomoć zbog zadobijenih povreda. Međutim u Meksiku, kao i u većini drugih zemalja, dio građana podržava samozvane borce za pravdu jer smatraju da sistem nije dovoljno efikasan.

Iako još nije potvrđeno da su pronađeni muškarci zaista počinili krađe motocikala, vlasti navode da su identificirana dva vozila koja bi mogla biti povezana s napadima. Za sada niko nije uhapšen.

Burne reakcije

Slučaj je izazvao burne reakcije na društvenim mrežama i podijelio javnost. Dok jedni anonimnog osvetnika predstavljaju kao simbol borbe protiv kriminala, drugi upozoravaju da ovakav oblik samovoljnog kažnjavanja predstavlja ozbiljno kršenje zakona i može dovesti do zlostavljanja nevinih ljudi.

Pojedini meksički mediji navode i da istražioci ne isključuju mogućnost da iza ovih incidenata stoji više osoba, a ne jedan pojedinac.