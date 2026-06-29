Izvještaj s ratišta: Visoka smrtnost među ruskim vojnicima, većina ih preživi 35 minuta na frontu

Prema britanskom historičaru i piscu Peteru Frankopanu, novi ruski regruti u Ukrajini imaju izuzetno kratak "borbeni životni vijek", koji se procjenjuje na svega 20 do 35 minuta u stvarnim sukobima, kako navodi u svom tekstu za Foreign Policy.

Preživljavanje

On dalje ističe, pozivajući se na ruske vojne blogere, da vojnik nakon dolaska na front može očekivati da će ukupno preživjeti između 10 dana i tri sedmice, računajući period od obuke do pogibije u borbi.

Krajem 2025. godine ruski zvaničnici su tvrdili da je oko 420.000 novih vojnika potpisalo jednogodišnje ugovore, ali i sami državni mediji navode da je taj broj u ovoj godini pao za oko 30 posto.

Prema procjenama vojnih blogera, Rusija i dalje svakog dana regrutuje između 800 i 1.000 novih ugovornih vojnika, koji često prolaze samo kratku obuku prije nego što budu poslani na front.

Istovremeno se navodi da mjesečni gubici premašuju 30.000 ljudi, dok zapadni izvori procjenjuju da su ukupni ruski gubici od početka invazije u februaru 2022. godine prešli milion vojnika.

Krajem 2025. godine ruski zvaničnici tvrdili su da je više od 420.000 novih vojnika potpisalo jednogodišnje ugovore, ali i državni mediji priznaju da je taj broj ove godine opao za oko 30 posto.

Prema navodima vojnih blogera, Rusija i dalje svakodnevno regrutuje između 800 i 1.000 novih ugovornih vojnika, pri čemu mnogi od njih prolaze samo nekoliko dana obuke prije nego što budu upućeni na front.

Istovremeno, mjesečni gubici se procjenjuju na više od 30.000 ljudi, dok zapadni izvori navode da je ukupan broj ruskih gubitaka od početka invazije u februaru 2022. premašio milion vojnika.

Visoka stopa gubitaka

Prema procjenama koje citira Frankopan, Rusija – sa oko 143 miliona stanovnika – bilježi približno osam gubitaka na svakog poginulog ukrajinskog vojnika.

Zbog sve većih poteškoća u popunjavanju redova, dobrovoljcima se nude visoki finansijski poticaji za potpisivanje ugovora, uključujući bonuse do 80.000 dolara, kao i otpis dugova koji mogu doseći i 140.000 dolara.

Visoka stopa gubitaka povezuje se s naglim porastom upotrebe dronova, koji su postali jedno od ključnih ukrajinskih sredstava u ratu.

Ukrajina istovremeno pojačava napade na ciljeve duboko unutar ruske teritorije, uključujući udar na najveću moskovsku rafineriju nafte u junu, koja je, prema navodima, bila van funkcije sve do naredne godine.

Prema procjenama Reutersa, ukrajinski dronovi su smanjili ruske kapacitete prerade nafte za oko 700.000 barela dnevno.