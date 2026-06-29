Žena zaspala na suncu, bori se za život: Ostala bez vrhova prstiju

Betty Lou Summer (80) iz San Tan Valleyja u Arizoni bila je na gradskom bazenu kada je zaspala u metalnoj stolici na temperaturi višoj od 38 Celzijevih stepeni.

Iako je bila ondje manje od sat vremena, onesvijestila se u vrućoj metalnoj ležaljci, prenosi Dnevnik.hr.

- Bila je teško opečena i imala je plikove na prsima, rukama, nogama, trbuhu, šakama i stopalima - rekla je njezina kći Michelle Gabbert u apelu na platformi GoFundMe.

- U početku smo mislili da ima opekotine drugog stepena, ali ispostavilo se da je imala i opekotine trećeg stepena, što je zahtijevalo hirurško uklanjanje rane i transplantaciju kože. Stavljena je na respirator i upala je u septički šok - navela je.

Međutim, njene povrede nisu bile uzrokovane samo visokom temperaturom i opekotinama. Vruća metalna stolica na kojoj je spavala dodatno je pogoršala stanje, doslovno joj je spržila kožu na mjestima gdje ju je dodirivala.

- Vrh malog prsta koji je dodirivao metalnu stolicu potpuno je nestao. Cijelog vrha prsta više nije bilo. Svaki dio tijela koji je dotaknuo metal na stolici bio je potpuno spržen - dodala je Gabbert u potresnoj ispovijesti.

Majci je dijagnosticirano oštećenje jetre i bubrega te je u kritičnom stanju prebačena centar za opekotine u Phoenixu.

- Kad sam je vidjela u kakvom je stanju bila, stvarno nisam mislila da će se izvući - rekla je kći.

Njena majka u međuvremenu je skinuta s respiratora, više nije na dijalizi i ne pokazuje znakove oštećenja mozga, no očekuje se da će ostati na intenzivnoj njezi duže vrijeme - rekla je kći.