Osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić se stabilizovao u haškoj bolnici: Čeka se nalaz neuropsihijatra

Zdravstveno stanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji se već duže od dvije godine nalazi pod palijativnom njegom u pritvorskoj bolnici u Hagu, trenutno je nešto stabilnije, prenosi njegov sin.

Potpuno nepokretan

Njegov sin Darko Mladić potvrdio je da je osuđeni ratni zločinac, nakon nedavne posjete, komunicirao te da je proces pogoršanja zdravlja privremeno zaustavljen, iako je i dalje potpuno nepokretan i vezan za krevet.

- Nešto je bolje nego što je bio, stabilizovao se u nekom smislu. Nema daljeg propadanja, što je za nas jako važno - rekao je Darko Mladić.

Darko Mladić je najavio i da će njegovog oca pregledati neuropsihijatar iz Srbije, od kojeg se izvještaj očekuje za nekoliko dana.

Osvrćući se na završetak produženog mandata haškog Mehanizma, Darko Mladić je napomenuo da tek treba vidjeti dalji razvoj događaja te da se vjerovatno vode pregovori o izboru starog ili novog predsjednika suda.

Zvanični stavovi

Istovremeno, zvanični stavovi Srbije prema ovom sudu ostaju oštri.

Na sjednici Savjeta bezbjednosti održanoj 12. juna, Srbija je zahtijevala hitno prenošenje preostalih funkcija Mehanizma, poput arhive i nadzora, na nacionalni nivo, kao i prebacivanje srpskih državljana na izdržavanje kazni u domovinu.

Pored toga, upućene su i oštre kritike na račun Mehanizma zbog navodnog ignorisanja Mladićevog narušenog zdravlja i konstantnog odbijanja zahtjeva da mu se omogući liječenje.