Erdoan: Samit NATO-a u Ankari poslužit će kao najsnažnija platforma za razmjenu iskustava

Samit NATO-a u Ankari koji se održava 7. i 8. jula poslužit će kao najsnažnija platforma za razmjenu iskustava, izjavio je u ponedjeljak turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan).

Obraćajući se na svečanom ručku upriličenom u čast predsjednika parlamenata zemalja članica NATO-a u Istanbulu, Erdogan je rekao da Ankara sa saveznicima dijeli kako svoju izuzetnu sposobnost upravljanja regionalnim krizama, tako i opsežno iskustvo unutar Alijanse.

Turska povećava svoje izdatke za odbranu i nalazi se među prvih pet zemalja koje najviše doprinose misijama i operacijama NATO-a, u skladu sa obavezama preuzetim na samitu u Hagu 2025. godine, dodao je on.

Erdoan je istakao da su očuvanje NATO-ovog odvraćanja i jačanje solidarnosti među saveznicima postali još kritičniji u trenutnim okolnostima.

On je pozvao na uspostavljanje bezuvjetne mreže sigurnosti i odbrane širom NATO saveza, koja bi se protezala od Teksasa do Ankare.

Komentarišući rusko-ukrajinski rat, Erdoan je rekao da se u predstojećem periodu moraju postići rezultati kako bi se sukob, koji traje od 2022. godine, riješio putem dijaloga.

Napomenuo je da se palestinsko pitanje nalazi u samom srcu tenzija na Bliskom istoku i da je trajni mir nemoguć ukoliko se ne okonča izraelsko otimanje zemlje.