Da li je ovo hrabrost ili ludost: Amerikanka se upustila u avanturu Pacifičkim okeanom, vesla do Havaja

Kada većina pomisli na odmor na Havajima, zamišljaju se kokteli, plaže i udoban let avionom. Ali ne i 31-godišnja Kelsi Fendler (Kelsey Pfendler). Ona je odlučila da spakuje kofere, sjedne u čamac dug jedva nekoliko metara i krene sama preko Pacifika. Bez ičije pomoći. Informacije o Kelsi i njenom poduhvatu možete pročitati OVDJE. Pokušaj rušenja rekorda Postoji tanka linija koja dijeli hrabrost od čistog, nepatvorenog ludila, a Kelsi trenutno vesla tačno po njoj, pokušavajući da postane prva Amerikanka u historiji koja je sama preveslala ovaj okeanski pakao od Kalifornije do Oahua. - Spremi se za prevrtanje i prilagodi da plivaš, kazala je Kelsi jednom prilikom. Kelsi nije neka nepromišljena djevojka koja je jučer dobila ideju.

Ona je osam godina radila kao vodič na brzim rijekama u Grand Kanjonu (Grand Canyon), gdje je naučila svoj zlatni životni moto, rekla je Fendler za Wyso. Moto kojim se vodi "Rig to flip and adjust to swim" (Spremi čamac kao da će se prevrnuti, a sebe prilagodi da plivaš). To je njena filozofija za ovaj okeanski poduhvat, prihvati činjenicu da će stvari krenuti po zlu, budi spreman na to mentalno, i samo nastavi da plivaš kada te talasi poklope. Okean ne prašta greške, a Kelsi se na ovoj ruti bori s njim. Fizički i mentalni pakao, konstantna morska bolest (koju otvoreno priznaje da ima tokom prve sedmice), žuljevi i spavanje na smjenu, beskonačna samoća, dok razgovara sa delfinima koji joj s vremena na vrijeme priđu, njen najveći izazov je sopstveni mozak u gluho doba noći na otvorenom moru.

Trenutni progres Fendlerove u okeanu . MapBox Trenutni progres Fendlerove u okeanu . MapBox

- Moraš imati strah da bi bio hrabar, rekla je Kelsi. Kelsi je zapravo već preveslala Pacifik 2024. godine, ali u četvoročlanom ženskom timu. Kada su je na cilju, onako neispavanu i željnu tuša, pitali da li bi to uradila ponovo, potvrdila je.

Solo izazov - U treptaju oka - jasna je Kelsi. Ali zašto sada ide potpuno sama? Pred sam polazak na ovaj solo izazov, u jednom intervjuu je izjavila da biti hrabar ne znači nemati strah. - Biti hrabar ne znači nemati strah. Strah ti je potreban da bi uopće mogao da budeš hrabar. Moramo da se pojavimo iako smo preplašeni, i da to uradimo uprkos svemu, rekla je Fendler.