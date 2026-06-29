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STADE

Uhapšen osumnjičeni za masakr na sjeveru Njemačke: Ubio pet osoba u omladinskom centru

Najmanje pet osoba je ubijeno u gradu Stade, dok je policija privela osumnjičenog i još jednu osobu

Policija je nakon pucnjave u Stadeu uhapsila osumnjičenog za napad.. Screenshot X

I. Š.

29.6.2026

Najmanje pet osoba poginulo je u pucnjavi koja se dogodila u gradu Stade u njemačkoj pokrajini Donja Saksonija. Prema prvim informacijama policije, napad se dogodio u području Dankersštrase, a na mjesto događaja upućen je veliki broj policijskih snaga.

Njemački mediji navode da je mjesto zločina bio omladinski centar. Policija je potvrdila da su uhapšene dvije osobe, među kojima je i osumnjičeni za napad.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima se vide brojne policijske patrole i blokirane ulice. Okolnosti zločina još nisu poznate, a vlasti nastavljaju istragu.

Za sada nema zvaničnih informacija o eventualno povrijeđenim osobama.

# PUCNJAVA
# NJEMAČKA
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