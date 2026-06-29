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VIŠEDNEVNA POTRAGA

U Kolumbiji pronađeno tijelo u koferu: Uhapšen Britanac, tvrdi da je gledao utakmicu Hrvatske

Prema navodima policije, 46-godišnji Foster-Smit osumnjičen je da je 18. juna u stanu u bogotskoj četvrti Čiko ubio 36-godišnju Nataliju Vilalbu

Ubijena Natalija. Platforma X

Dž. B.

29.6.2026

Britanac Metju Ešli Foster-Smit uhapšen je u Ekvadoru, nakon što je u Kolumbiji u stanu pronađeno tijelo žene u koferu, saopštili su istražitelji.

Prema navodima policije, 46-godišnji Foster-Smit osumnjičen je da je 18. juna u stanu u bogotskoj četvrti Čiko ubio 36-godišnju Nataliju Vilalbu. Hapšenje je uslijedilo nakon višednevne potrage i međunarodne saradnje.

Dan prije privođenja dao je izjavu britanskom tabloidu "The Sun", u kojoj je negirao umiješanost u zločin. Tada je tvrdio da u vrijeme ubistva nije bio na mjestu događaja.

- Gledao sam utakmicu Engleske i Hrvatske u irskom pubu, pa to nisam mogao biti ja. Nakon toga sam otišao u tržni centar, šetao, kupio sladoled i kasnije gledao druge utakmice - izjavio je.

Prema pisanju "The Suna", osumnjičeni je dan kasnije ponovo kontaktirao redakciju, neposredno prije hapšenja. Izvori lista navode da su ga vlasti locirale zahvaljujući telefonskim pozivima.

# EKVADOR
# KOLUMBIJA
# UBISTVO
# METJU EŠLI FOSTER SMIT
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