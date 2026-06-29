Američki pilot osuđen za silovanje Britanke: Slučaj vodila američka vojska, a ne britanska policija

Engleska policija suočava se s kritikama nakon što je istragu protiv američkog borbenog pilota optuženog za napad na Britanku prepustila američkoj vojsci, iako se incident dogodio na britanskom tlu.

Prema pisanju medija pilot Džejkob Vulfson optužen je da je 2023. godine u svom stanu u Kembridžu napao 42-godišnju Saru Stil nakon što su se upoznali putem aplikacije za upoznavanje. Umjesto britanskog pravosuđa, slučaj je preuzela američka vojna policija i procesuiran je pred vojnim sudom u bazi RAF Lakenheath.

Vulfson je kasnije osuđen za davljenje žrtve, dok je oslobođen optužbi za penetraciju bez pristanka i za činjenje toga znajući da je žrtva bila drogirana.

Na engleskom sudu, kazneno djelo seksualne penetracije bez pristanka vjerovatno bi bilo okvalificirano kao silovanje.

Dobio je kaznu od šest mjeseci zatvora, a presudu je donijela vojna porota sastavljena od američkih vojnika.

Žrtva je kasnije izjavila da je cijeli proces za nju bio ponižavajući i da se osjećala kao da je "iskorištena i odbačena" od strane sistema.

Britanska policija tvrdi da je odluka o predaji slučaja donesena nakon informacija američkih istražitelja da žrtva ne želi kontakt s lokalnim vlastima, što ona negira. Navodi da je u to vrijeme bila u šoku i da nije imala priliku utjecati na odluku.



