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Velika akcija spašavanja: Nakon 106 sati iz ruševina izvučen 21-godišnji mladić

Mladić trenutno prima specijaliziranu medicinsku pomoć

Akcija spašavanja. Screenshot X

Z. V.

29.6.2026

Dvadesetjednogodišnji mladić spašen je u saveznoj državi La Guaira u zajedničkoj akciji spasilačkih timova iz Venecuele, Meksika i Salvadora, saopćio je predsjednik Salvadora Najib (Nayib) Bukele.

Aron Levi Kantoiljo (Cantiljo) Vargas pronađen je živ ispod ruševina u gradu Karaballeda(Caraballeda), ali je, prema njegovim navodima, između spasilaca i mladića bilo tijelo preminule osobe, što je dodatno otežalo intervenciju.

Mladić trenutno prima specijaliziranu medicinsku pomoć, a Bukele je poručio da će spasilački timovi nastaviti rad kako bi pokušali pronaći i druge eventualne preživjele.

Vršiteljica dužnosti predsjednice Venecuele Delci Rodrigez (Delcy Rodríguez) saopćila je da je operacija spašavanja trajala 43 sata, dok je mladić proveo 106 sati zatrpan pod ruševinama.

# POTRES
# VENECUELA
# AKCIJA SPAŠAVANJA
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