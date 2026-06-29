Izraelske snage u Zububi žele spriječiti povratak: Isčupano stotine stabala maslina, ugrožena egzistencija palestinskih porodica

Izraelske snage su u nedjelju, uz upotrebu teške mehanizacije, uklonile stotine stabala maslina u selu Zububa na okupiranoj Zapadnoj obali. Prema navodima lokalnih izvora, akcija je provedena manje od tri mjeseca prije početka berbe maslina, što bi moglo imati ozbiljne posljedice po ekonomsku sigurnost stanovnika koji u velikoj mjeri zavise od ovog poljoprivrednog proizvoda.

Predsjednik seoskog vijeća Zubube, Zaki Jaradat, izjavio je da je u jednom danu uništeno najmanje 500 stabala na površini od oko 50 duluma, te upozorio da bi se radovi mogli nastaviti i u narednim danima. Prema njegovim riječima, dodatnih oko 120 duluma maslinika moglo bi biti ugroženo, što izaziva strah među mještanima da će razmjere uništenja biti znatno veće od prvobitno najavljenih.

Maslina predstavlja ključni izvor prihoda za desetine hiljada palestinskih porodica, a berba je tradicionalno jedan od najvažnijih ekonomskih i kulturnih događaja u godini. Jedan od pogođenih zemljoposjednika, Mahmoud Jaradat, naveo je da mu je uništeno gotovo kompletno imanje.

- Imao sam desetine stabala, a sada su sva sravnjena buldožerima i iščupana iz korijena. Sav moj rad i godine truda nestali su u jednom trenutku - kazao je Jaradat, dodajući da će ove godine biti primoran kupovati maslinovo ulje umjesto da ga proizvodi i prodaje.

Izraelska vojska je ranije saopćila da se radovi izvode radi uspostavljanja sigurnosne „tampon zone“ uz zid razdvajanja koji prolazi kroz to područje. Međutim, lokalni zvaničnici tvrde da su bageri u nedjelju djelovali i izvan prvobitno označenih granica, približavajući se stambenim objektima.

Prema podacima palestinske vladine institucije „Komisija za kolonizaciju i otpor zidu“, od 2020. godine širom okupirane Zapadne obale uništeno je ili oštećeno više od 120.000 stabala. Samo tokom 2024. godine zabilježeno je više od 14.000 uništenih stabala, dok su u 2025. godini te brojke dodatno porasle na preko 35.000. Tokom prvih mjeseci 2026. godine nastavljen je trend oštećenja i uklanjanja maslinika.