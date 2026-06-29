Vrhovni sud odbio Trampovu žalbu: Mora isplatiti pet miliona dolara za seksualno zlostavljanje

Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država u ponedjeljak je odbio razmatrati žalbu predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) na presudu prema kojoj mora isplatiti pet miliona dolara E. Džin Kerol (E. Jean Carroll) zbog seksualnog zlostavljanja i klevete.

Ova odluka znači da će Kerol, kolumnistica jednog magazina, moći naplatiti iznos koji joj je dosudila porota u predmetu pokrenutom 2022. godine. Tužba se odnosila na navodni napad u robnoj kući u Njujorku sredinom devedesetih godina, kao i na Trampove tvrdnje da je cijelu priču izmislila kako bi povećala prodaju svoje knjige.

Predmet iz 2019. godine

Kerol je Trampa prvi put tužila 2019. godine zbog klevete, a zatim je 2022. podnijela novu tužbu zbog klevete i seksualnog zlostavljanja nakon što je savezna država Njujork usvojila zakon kojim je žrtvama seksualnog zlostavljanja omogućeno pokretanje građanskih postupaka za ranije incidente. Upravo je taj drugi predmet prvi stigao na suđenje, nakon čega je porota Kerol dosudila pet miliona dolara.

Predmet iz 2019. godine okončan je kasnije presudom kojom je Tramp obavezan isplatiti 83 miliona dolara. Uz kamate, Kerol ukupno potražuje više od 100 miliona dolara. Trampovi advokati osporavali su postupak koji je vodio savezni sudija Luis Kaplan (Lewis Kaplan), tvrdeći da je poroti pogrešno bilo dopušteno da čuje iskaze dvije žene koje su ga optužile za ranije seksualne napade, kao i da pogleda snimak emisije "Access Hollywood" iz 2005. godine.

Sporni snimak

Na tom snimku Tramp kaže: "Znaš, automatski me privlače lijepe žene, samo ih počnem ljubiti. To je kao magnet. Samo poljubac. Čak ni ne čekam. A kada si zvijezda, to ti dopuštaju. Možeš raditi bilo šta... zgrabiti ih za međunožje. Možeš raditi bilo šta."

Apelacioni sud Drugog okruga prošle godine potvrdio je presudu od pet miliona dolara, ocijenivši da nije bilo grešaka koje bi opravdale novo suđenje. Tramp je u junu 2025. izgubio i pokušaj da predmet razmotri puni sastav tog suda, nakon čega se obratio Vrhovnom sudu. Njegovi advokati narednih dana trebali bi podnijeti i žalbu na presudu od 83 miliona dolara.

Tramp je 2023. godine prebacio 5,5 miliona dolara na račun pod kontrolom suda nakon presude porote, pa bi Kerol novac mogla dobiti relativno brzo. Njen advokat nije odmah bio dostupan za komentar.