Sirijski predsjednik optužio Izrael za destabilizaciju: "Žele nas uvući u krvavi haos"

Predsjednik Sirije Ahmed al-Šara (Ahmad al-Sharaa) uputio je oštre kritike na račun Izraela, optužujući ga da pokušava oslabiti Siriju i izazvati unutrašnje sukobe nakon pada bivšeg režima.

Al-Šara je poručio da, kako tvrdi, Izrael nastavlja koristiti različite metode kako bi produbio podjele i podstakao nesuglasice među sirijskim stanovništvom.

- Izraelski entitet, koji nas je od svrgavanja bivšeg režima navikao na targetiranje naše stabilnosti i stvaranje razdora među nama, sada ponovo nastoji pretvoriti našu čistu zemlju u arenu beskrajnog haosa - izjavio je Al-Šara.

Prema njegovim riječima, primarni cilj ovih akcija jeste narušavanje jedinstva sirijskog naroda i usporavanje procesa obnove zemlje.

- Oni nastoje demontirati jedinstvo našeg naroda i oslabiti našu sposobnost da krenemo naprijed u procesu obnove i renesanse. To je rat koji nema drugog cilja osim fragmentacije naše domovine i rasipanja naših napora prema haosu i uništenju - dodao je.

Sirijski lider je poslao i direktno upozorenje Tel Avivu, naglašavajući da vojna nadmoć ne garantuje konačan uspjeh.