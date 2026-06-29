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IZNENADNO OBRAĆANJE

Sirijski predsjednik optužio Izrael za destabilizaciju: "Žele nas uvući u krvavi haos"

Izraelski entitet, koji nas je od svrgavanja bivšeg režima navikao na targetiranje naše stabilnosti i stvaranje razdora među nama, izjavio je Al-Šara

Ahmed al-Šara. Screenshot X

Z. V.

29.6.2026

Predsjednik Sirije Ahmed al-Šara (Ahmad al-Sharaa) uputio je oštre kritike na račun Izraela, optužujući ga da pokušava oslabiti Siriju i izazvati unutrašnje sukobe nakon pada bivšeg režima.

Al-Šara je poručio da, kako tvrdi, Izrael nastavlja koristiti različite metode kako bi produbio podjele i podstakao nesuglasice među sirijskim stanovništvom.

- Izraelski entitet, koji nas je od svrgavanja bivšeg režima navikao na targetiranje naše stabilnosti i stvaranje razdora među nama, sada ponovo nastoji pretvoriti našu čistu zemlju u arenu beskrajnog haosa - izjavio je Al-Šara.

Prema njegovim riječima, primarni cilj ovih akcija jeste narušavanje jedinstva sirijskog naroda i usporavanje procesa obnove zemlje.

- Oni nastoje demontirati jedinstvo našeg naroda i oslabiti našu sposobnost da krenemo naprijed u procesu obnove i renesanse. To je rat koji nema drugog cilja osim fragmentacije naše domovine i rasipanja naših napora prema haosu i uništenju - dodao je.

Sirijski lider je poslao i direktno upozorenje Tel Avivu, naglašavajući da vojna nadmoć ne garantuje konačan uspjeh.

- Posjedovanje velike moći ne znači nužno i postizanje pobjede, baš kao što pobjeda na jednom polju ne garantuje uspjeh na drugom. Možda ste u stanju započeti rat, ali nije lako kontrolisati njegov ishod. Mi dobro znamo ko nas pokušava uvući u rat i ko nas nastoji podijeliti, i nećemo im pružiti priliku da naš narod uvuku u sukob koji žele zapaliti na našoj teritoriji - poručio je Al-Šara.

Na kraju svog obraćanja, Al-Šara je istakao istorijsku otpornost sirijskog naroda prema podjelama i stranim utjecajima.

- Sirijci su kroz svoju dugu istoriju odbacivali svako odvajanje i podjele. Mi smo djeca ove zemlje i najsposobniji smo da prevaziđemo sve pokušaje izraelskog entiteta da nas raskomada. Naša rješenost je previše čvrsta da bi je poljuljala iskonstruisana iskušenja. Sirija nije poligon za testiranje stranih zavjera, niti mjesto za ostvarivanje tuđih ambicija na račun krvi naše djece i žena - zaključio je sirijski lider.

# SIRIJA
# IZRAEL
# AHMAD AL-SHARAA
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