Pezeškijan: Katar će osloboditi šest milijardi dolara zamrznute iranske imovine

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je u ponedjeljak da će Katar odmrznuti šest milijardi dolara zamrznute iranske imovine dok su pregovori sa Sjedinjenim Državama otežani napadima tokom proteklog vikenda.

Pezeškijan je najviše rangirani zvaničnik u Iranu koji je spomenuo oslobađanje sredstava koja drži Katar, ključni posrednik, uz Pakistan, u pregovorima. Američki zvaničnici zasad tvrde da nije oslobođena nikakva zamrznuta iranska imovina.

- Na temelju izrađenih planova, šest milijardi dolara od ukupno 12 milijardi dolara iranskih resursa u Kataru bit će oslobođeno i vraćeno u zemlju, a provode se i potrebne daljnje mjere - citirala je izjavu Pezeškijana državna novinska agencija IRNA.

Iran je u nedjelju izveo napade dronovima i raketama usmjerene na Bahrein i Kuvajt nakon novih američkih zračnih napada na Islamsku Republiku te zaprijetio "potpunim prekidom" pregovora o okončanju rata ako Vašington nastavi svoje napade.

Izvor upoznat s razgovorima rekao je u ponedjeljak za Reuters da će se iranski i američki tehnički timovi koji rade na provedbi memoranduma o razumijevanju sastati u Dohi u narednim danima.

Posrednici su uspostavili komunikacijske kanale za deeskalaciju bilo kakvih incidenata, a tehnički razgovori će se nastaviti, dodao je izvor.