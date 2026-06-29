Raste broj žrtava masakra u Njemačkoj: Ubica bježao u luksuznom Mercedesu, objavljen snimak hapšenja

U međuvremenu su objavljeni novi detalji potjere za osumnjičenim, a društvenim mrežama proširio se i snimak njegovog hapšenja.

Broj žrtava stravičnog napada u njemačkom gradu Stade u saveznoj pokrajini Donja Saksonija porastao je na šest, potvrdila je tamošnja policija.

Prema posljednjim informacijama koje prenosi BBC, još jedna osoba preminula je u bolnici od teških povreda zadobijenih u pucnjavi.

Podaci o žrtvama

Objavljeni su i prvi zvanični podaci o žrtvama. Na mjestu napada ubijene su četiri žene i jedan muškarac, dok spol šeste žrtve, koja je preminula u bolnici, još nije službeno potvrđen. Policija navodi da su sve žrtve bile punoljetne osobe, dok je broj povrijeđenih jednocifren, među kojima ima i osoba u kritičnom stanju.

Novi detalji iz Stadea otkrivaju da je hapšenju osumnjičenog prethodila dramatična policijska potjera u kojoj je korišteno i vatreno oružje.

Prema navodima njemačkih medija, neposredno nakon masakra mlađi muškarac i žena pokušali su pobjeći s mjesta zločina u luksuznom automobilu Mercedes-AMG. Odbili su da se zaustave uprkos naredbama policije, nakon čega su specijalci otvorili vatru i ispalili petnaestak hitaca prema vozilu.

Automobil je zaustavljen tek nakon što su policijski meci probili zadnju gumu. Potvrđeno je da se u vozilu nalazio direktni izvršilac zločina. Na internetu se u međuvremenu pojavio i snimak trenutka hapšenja, na kojem se vidi akcija njemačkih specijalaca koji su opkolili izrešetani Mercedes i savladali osumnjičene.

Centar za majke i djecu bio je meta napada

Istražitelji su utvrdili da se masakr nije dogodio u popravnoj ustanovi, kako se prvobitno sumnjalo, već u centru za majke s djecom u ulici Dankersstraße. Među ubijenima, srećom, nema maloljetnika.

Situacija oko uhapšenih dodatno se komplikuje. Iako je prvobitno saopćeno da su privedeni muškarac i žena stariji od 21 godine, policijska uprava Lineburga potvrdila je da su trenutno tri osobe pod "policijskim mjerama". Osim glavnog osumnjičenog, istražuju se još dvije osobe koje bi mogle biti povezane sa zločinom.

Dok forenzičari pretražuju mjesto napada, a policija osigurava cijelo područje, vlasti su uputile apel građanima da ne dijele lažne informacije.

Na društvenim mrežama i aplikacijama za komunikaciju poput Vibera, WhatsAppa i Telegrama masovno kruže neprovjereni audio-snimci i tvrdnje o napadu. Policija je pozvala građane da ih ne dijele jer izazivaju paniku i otežavaju istragu.

Motiv napada i dalje nije poznat. Više zvaničnih informacija očekuje se večeras, kada će ministrica unutrašnjih poslova Donje Saksonije Danijela Berens održati vanrednu konferenciju za medije zakazanu za 19:30 sati.