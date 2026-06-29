Komandant ukrajinske 154. odvojene mehanizovane brigade, pukovnik Vladimir Kononikov, pronađen je mrtav sa prostrelnom ranom, saopštila je policija.

Tijelo pronađeno u nedjelju

O njegovoj smrti je prvobitno izvijestila ukrajinska Operativna komanda Jug. Komanda je na Facebooku, saopštila da je tijelo oficira pronađeno u nedjelju i da "preliminarni nalazi ukazuju da nema znakova nasilja".

Međutim, policija je kasnije objavila kratko saopštenje u kojem se navodi da je Kononikov pronađen mrtav sa prostrelnom ranom i da je pokrenuta istraga ubistva, piše Strana.ua.

Brigada je formirana u septembru 2023. godine i prvenstveno se borila u Harkovskoj oblasti i Donbasu. Učestvovala je u bici za Krasnoarmejsk (Pokrovsk), koji je Rusija zauzela u decembru 2025. godine, i u tekućim operacijama oko Kupjanska.

Prema ukrajinskim medijima, Kononikov je imenovan za komandanta prošle godine.

Jedinica je trenutno stacionirana u Guljajpolu, gradu u dijelu Zaporoške oblasti koji je pod kontrolom Ukrajine. Region je glasao za otcjepljenje od Ukrajine i pridruživanje Rusiji na referendumu održanom u septembru 2022. godine.

Smrt regruta u kampovima?

Prošle nedjelje, ukrajinski novinski veb-sajt Babel objavio je šokantni izvještaj u kojem se navodi da su se zloupotrebe dešavale u kampovima za obuku 425. odvojenog jurišnog puka Skelja (ranije Skala), što je, kako se navodi, dovelo do smrti najmanje 26 regruta.

Vlasti su potvrdile smrt 25 regruta pomenutih u izvještaju, ali nisu otkrile uzroke smrti. Komandant jedinice, potpukovnik Jurij Garkavi, suspendovan je do istrage.