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PRONAĐEN MRTAV

Misterija potresa ukrajinsku vojsku: Ko je ubio komandanta Kononikova

Prema ukrajinskim medijima, Kononikov je imenovan za komandanta prošle godine

Pukovnik Vladimir Kononikov,. Screenshot

D. H.

29.6.2026

Komandant ukrajinske 154. odvojene mehanizovane brigade, pukovnik Vladimir Kononikov, pronađen je mrtav sa prostrelnom ranom, saopštila je policija.

Tijelo pronađeno u nedjelju

O njegovoj smrti je prvobitno izvijestila ukrajinska Operativna komanda Jug. Komanda je na Facebooku, saopštila da je tijelo oficira pronađeno u nedjelju i da "preliminarni nalazi ukazuju da nema znakova nasilja".

Međutim, policija je kasnije objavila kratko saopštenje u kojem se navodi da je Kononikov pronađen mrtav sa prostrelnom ranom i da je pokrenuta istraga ubistva, piše Strana.ua.

Brigada je formirana u septembru 2023. godine i prvenstveno se borila u Harkovskoj oblasti i Donbasu. Učestvovala je u bici za Krasnoarmejsk (Pokrovsk), koji je Rusija zauzela u decembru 2025. godine, i u tekućim operacijama oko Kupjanska.

Prema ukrajinskim medijima, Kononikov je imenovan za komandanta prošle godine.

Jedinica je trenutno stacionirana u Guljajpolu, gradu u dijelu Zaporoške oblasti koji je pod kontrolom Ukrajine. Region je glasao za otcjepljenje od Ukrajine i pridruživanje Rusiji na referendumu održanom u septembru 2022. godine.

Smrt regruta u kampovima?

Prošle nedjelje, ukrajinski novinski veb-sajt Babel objavio je šokantni izvještaj u kojem se navodi da su se zloupotrebe dešavale u kampovima za obuku 425. odvojenog jurišnog puka Skelja (ranije Skala), što je, kako se navodi, dovelo do smrti najmanje 26 regruta.

Vlasti su potvrdile smrt 25 regruta pomenutih u izvještaju, ali nisu otkrile uzroke smrti. Komandant jedinice, potpukovnik Jurij Garkavi, suspendovan je do istrage.

# UKRAJINA
# VLADIMIR KONONIKOV
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