Iranski zvaničnik: Mine iz Hormuškog tjesnaca uklanjat će isključivo Iran

Prema Memorandumu o razumijevanju iz Islamabada, potpisanom između Teherana i Vašingtona, mine iz Hormuškog moreuza uklanjat će isključivo Iran, objavio je zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Gharibabadi na platformi X, reagujući na izjave francuskog predsjednika Emanuela Makrona.

- Situacija je osjetljiva i složena, snažno savjetujemo Francuskoj da je dodatno ne komplikuje svojim provokacijama - dodao je Gharibabadi, prenosi Reuters.

Francuski predsjednik Emanuel Makron izjavio je da Francuska i Oman sarađuju na smanjenju napetosti na Bliskom istoku te da će zajedno s partnerima raditi na uklanjanju mina iz Hormuškog moreuza.

Makron i sultan Haitham bin Tarek iz Omana pozvali su na “slobodnu plovidbu, bez uslova ili ograničenja” u Hormuškom moreuzu i dogovorili provođenje “zajedničkih operacija razminiranja”, navodi se u zajedničkom saopćenju objavljenom nakon njihovih razgovora u Parizu, prenosi AFP.

- Dva šefa država naglasila su važnost ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza i potvrdila svoju predanost slobodnoj plovidbi, bez uslova ili ograničenja, uključujući pravo tranzitnog prolaza u skladu s pomorskim pravom - dodaje se u saopćenju.