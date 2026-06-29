Najjači izraelski lobi na svijetu ima novi plan: Evo šta im je sad palo na pamet

Podrška Izraelu u Sjedinjenim Američkim Državama posljednjih godina bilježi najveći kontinuirani pad otkako se provode istraživanja javnog mnijenja. Prvi ozbiljan udarac uslijedio je 14. juna, kada je objavljeno da su Sjedinjene Države i Iran postigli sporazum koji, prema mišljenju njegovih kritičara, niti ukida iranski nuklearni program niti pruža dovoljno sigurnosnih garancija Izraelu.

Kritika protivnika sporazuma

Četiri dana kasnije potpredsjednik Džej Di Vens (J. D. Vance) oštro je kritikovao protivnike sporazuma.

Svako u Izraelu ko misli da je njegov najveći problem predsjednik Sjedinjenih Država - poručio je Vens s govornice u Bijeloj kući - trebao bi se suočiti sa stvarnošću u kojoj se ta zemlja nalazi.

Novi udarac uslijedio je 23. juna, kada su na unutarstranačkim izborima Demokratske stranke u New Yorku ubjedljivo pobijedili kandidati koji otvoreno kritikuju izraelsku politiku. To je posebno značajno jer je New York grad s najvećom jevrejskom zajednicom izvan Izraela.

Suočen s takvim porazom, Američko-izraelski odbor za javne poslove (AIPAC), najutjecajnija proizraelska lobistička organizacija u SAD-u, reagovao je neuobičajeno suzdržano. U memorandumu od sedam tačaka, objavljenom istog dana kada je Vens dao svoju izjavu, AIPAC je ocijenio da sporazum u sadašnjem obliku otvara „ozbiljna pitanja“ te pozvao Kongres da osigura da konačni dogovor „trajno i na provjerljiv način okonča nuklearni program iranskog režima“.

Takav oprezan ton potpuno je drugačiji od pristupa od prije nešto više od deset godina, kada je AIPAC potrošio gotovo 40 miliona dolara pokušavajući srušiti sporazum Baracka Obame s Iranom, sporazum koji je, moglo bi se tvrditi, bio povoljniji za Izrael od aktuelnog.

Stavovi AIPAC-a nisu se promijenili. Međutim, nekada izuzetno moćan lobi danas se teško prilagođava novom političkom okruženju u kojem je sve usamljeniji.

Nije se dogodilo samo od sebe

Slabljenje podrške Izraelu u Sjedinjenim Državama nije se dogodilo samo od sebe. Nakon početnog vala simpatija poslije Hamasovog napada 7. oktobra 2023. godine, brutalni rat koji je vlada Benjamina Netanyahua vodila u Gazi postepeno je narušio stavove mnogih Amerikanaca prema Izraelu.

Prema istraživanju Gallupa, udio Amerikanaca koji imaju pozitivno mišljenje o Izraelu pao je sa 75 na 46 posto u periodu od pet godina zaključno s februarom ove godine. Negativni stavovi posebno su izraženi među demokratama. Novo istraživanje koje su proveli The Economist i YouGov pokazuje da svaki peti ispitanik koji se izjašnjava kao liberal Izrael smatra „neprijateljem“ Sjedinjenih Država.