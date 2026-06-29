Otkriven motiv masakra u Štadeu: Napadač (45) rođen u Njemačkoj, nije imao dozvolu za oružje

U pucnjavi koja se dogodila u domu za mlade u njemačkom gradu Štadeu, gdje se nalaze stambene jedinice za majke i njihovu djecu, ubijeno je šest osoba.

Pet žrtava preminulo je na licu mjesta, dok je šesta podlegla povredama u bolnici. Među poginulima su četiri žene i dva muškarca. Prema navodima NDR-a, sve žrtve bile su odrasle osobe. Nakon napada uhapšen je osumnjičeni napadač, kao i još dvije žene.

Nakon zločina koji se dogodio oko 12 sati po lokalnom vremenu, forenzički timovi u zaštitnim odijelima prikupljali su dokaze, dok je područje oko objekta bilo ograđeno policijskom trakom.

Na konferenciji za medije večeras je dodatne informacije iznijela ministrica unutrašnjih poslova Donje Saksonije Daniela Berens (SPD). Kako prenosi "Fokus", ona je istakla da zločin nije imao političku niti ekonomsku pozadinu.

Prema policiji, vjeruje se da je motiv napada spor oko skrbništva nad tromjesečnom bebom.

Od uhapšenog je oduzeto vatreno oružje. Utvrđeno je i da su sve žrtve bile zaposlene u toj ustanovi. Istražitelji su potvrdili da je napadač nakon zločina pobjegao automobilom marke Mercedes.

Automobil je vozila žena čiji identitet nije objavljen, saopćila je Katrin Šol iz Policijske uprave Lüneburg. Ona je navela da je riječ o osobi koja je blisko povezana s porodicom napadača.

Kako je dodala, riječ je o 45-godišnjem muškarcu turskog porijekla, rođenom u Njemačkoj. Policiji je bio poznat od ranije, ali nije bio evidentiran kao nasilna osoba. Nije imao dozvolu za posjedovanje vatrenog oružja, a još se utvrđuje kako je do njega došao.