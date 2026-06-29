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ZASTRAŠUJUĆE

Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli i dalje raste: Više od 1700 mrtvih

Prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS), potres jačine 7,5 stepeni bio je najsnažniji u toj regiji u više od 100 godina

Venecuela: Posljedice zemljotresa. AP

M. Až.

29.6.2026

Broj poginulih u dva snažna potresa koji su prošle sedmice pogodili Venecuelu porastao je na više od 1700, saopćio je predsjednik Nacionalne skupštine Venecuele Horge Rodrigez.

On je naveo da se strahuje da bi konačan broj žrtava mogao biti i znatno veći.

Više od 5000 ljudi je povrijeđeno, dok je oko 15.000 stanovnika ostalo bez domova, rekao je Rodrigez u obraćanju na državnoj televiziji.

Prvi potres jačine 7,2 stepena po Rihteru dogodio se u 18.04 sati po lokalnom vremenu u srijedu, oko 200 kilometara zapadno od Karakasa.

Nedugo nakon toga uslijedio je drugi potres jačine 7,5 stepeni, na udaljenosti od oko 45 kilometara, nakon čega je zabilježeno i dvadesetak naknadnih podrhtavanja tla.

Prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS), potres jačine 7,5 stepeni bio je najsnažniji u toj regiji u više od 100 godina.

# ZEMLJOTRES
# VENECUELA
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