Armenski premijer odbacio izraelsko priznanje genocida: "Ne želimo biti političko oružje"

Iako je izraelska vlada u nedjelju usvojila prijedlog kojim se događaji iz 1915. godine zvanično proglašavaju genocidom nad Armenima, iz Jerevana nije stigla očekivana reakcija.

Armenski premijer Nikol Pašinjan poručio je da Armenija na ovu odluku neće reagovati.

Takav stav Jerevana u izraelskim i međunarodnim krugovima ocjenjuje se kao neočekivan, s obzirom na to da se potez Tel Aviva tumači i kao politička poruka usmjerena prema Turskoj, a ne isključivo kao historijsko pitanje.

Pašinjan je tokom obraćanja novinarima naglasio da Armenija ne želi učestvovati u političkim obračunima drugih država niti dopustiti da se ovo pitanje koristi u političke svrhe.

- Smatramo da neulazak u pitanje pretvaranja armenskog genocida u oružje odgovara interesima Republike Armenije. Zbog toga ne vidimo potrebu za bilo kakvim odgovorom - izjavio je armenski premijer, prenosi državna novinska agencija Armenpres.

Izraelska odluka donesena je u trenutku pojačanih tenzija s Ankarom, a Turska je reagovala istog dana.

Tursko Ministarstvo vanjskih poslova oštro je osudilo potez Izraela, navodeći da se radi o politički motivisanoj odluci i da izraelska vlada time "pokušava prikriti vlastite zločine".

Turska se godinama protivi označavanju događaja iz 1915. godine kao genocida, tvrdeći da se radi o tragediji u kojoj su obje strane pretrpjele velike gubitke. Ankara je ranije predlagala formiranje zajedničke međunarodne komisije historičara koja bi objektivno istražila događaje iz tog perioda.