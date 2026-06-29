Šire se snimci iz Rusije: Veliki redovi za gorivo, ljudi se tuku na pumpama

Društvenim mrežama u Rusiji šire se snimci tučnjava i svađa u redovima na benzinskim pumpama, a čak je i Vladimir Putin bio primoran priznati da se zemlja suočava s nestašicom goriva. U Moskvi su snimljene dvije žene kako se svađaju zbog čekanja u redu, dok se na snimku iz Rjazanja vidi fizički obračun dvojice muškaraca. U gradu Serovu snimljena je žena krvavog nosa nakon što ju je, prema navodima, muškarac udario tokom svađe oko goriva. Putin priznao probleme s opskrbom Putin je u intervjuu objavljenom u nedjelju, koji je objavio Kremlj, priznao da zemlja trpi zbog "određene nestašice" goriva, što je posljedica učestalih ukrajinskih napada.

- Što se tiče napada na ključnu infrastrukturu općenito, a posebno energetsku, jasno je da ti napadi na naše objekte stvaraju probleme - rekao je Putin. - Trenutno bilježimo određenu nestašicu, ali ona nije kritična - dodao je. Nekoliko sati ranije, na kongresu stranke Jedinstvena Rusija, Putin je obećao da će osigurati sigurnost zemlje i prevladati sve izazove.

- Da, vidimo probleme, svjesni smo ih i reagujemo na njih, ali ćemo osigurati sigurnost i zemlje i naših građana, kao i nepovredivost ruskih granica - poručio je članovima stranke. - Bez sumnje ćemo prevladati sve izazove s kojima se danas suočavamo, uključujući terorističke napade na naš teritorij i infrastrukturne objekte - kazao je.

Vlasti na Krimu, koji je Rusija anektirala, u petak su proglasile vanredno stanje zbog nestašice goriva i prekida u snabdijevanju električnom energijom. Sergej Aksjonov, guverner Krima kojeg je postavila Moskva, objavio je na Telegramu da će ta mjera omogućiti "brzo rješavanje zadataka vezanih uz osiguravanje stabilnog funkcioniranja svih sektora". Ukrajinski udari na rafinerije Nestašice su uslijedile nakon niza ukrajinskih napada. Putinovo obraćanje uslijedilo je samo nekoliko sati nakon što je u napadu dronom u južnoj ruskoj regiji Krasnodar poginula jedna osoba i izbio požar u rafineriji, potvrdio je regionalni guverner Venjamin Kondratjev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nazvao je taj udar dijelom "operacija koje slabe sposobnost Rusije da vodi ovaj rat".

- Pogođena je rafinerija nafte Slavjansk u Krasnodarskoj regiji - oko 300 kilometara od prve linije fronta. Dosegli smo i rafineriju u Jaroslavskoj regiji, otprilike 700 kilometara od naše granice - objavio je Zelenski na platformi X. Prošle sedmice još jedan ukrajinski napad izazvao je veliki požar u rafineriji jugoistočno od Moskve. Kijev takve napade naziva pravednom odmazdom za ruske napade na ukrajinske civile i energetsku infrastrukturu. Putin o mogućim pregovorima U intervjuu je Putin rekao i da očekuje dolazak američkih pregovarača u Moskvu kako bi razgovarali o završetku rata u Ukrajini, nakon što Vašington bude manje zaokupljen Iranom i sukobom na Bliskom istoku. Taj dio razgovora s novinarom Pavelom Zarubinom nije objavio Kremlj, ali su ga prenijele ruske novinske agencije. - Spremni smo nastaviti pregovore i razgovarati o svim detaljima - dodao je Putin. Odgovarao je na pitanje o rusko-američkim odnosima nakon samita G7, na kojem je predsjednik SAD-a Donald Tramp (Donald Trump) rekao da bi Rusija trebala "postići dogovor s Ukrajinom". Tramp je u srijedu izjavio da se Zelenski dobro drži u ratu, iako je ranije tvrdio da nema "karte" za pobjedu. Kampanja iscrpljivanja dronovima Tokom vikenda Ukrajina je izvela masovni napad sa 660 dronova širom Rusije. Čini se da je to bio jedan od najvećih napada dronovima na Rusiju i anektirani Krim od početka invazije prije više od četiri godine. Prethodni najveći napad zabilježen je 17. maja sa 556 dronova. Ukrajinski dronovi dugog dometa mjesecima gađaju ciljeve duboko unutar Rusije, uključujući energetska postrojenja, kako bi preokrenuli tok rata. Zapadni zvaničnici i analitičari smatraju da je ova kampanja ugrozila ruske zalihe goriva i vojne isporuke te zaustavila napredovanje Moskve na frontu. Rusko Ministarstvo odbrane obično ne navodi šta je bilo meta napada niti detaljno opisuje štetu. Zelenski najavio 40-dnevnu operaciju Ukrajinska sigurnosna služba (SBU) saopćila je da je dronovima napala ruske mornaričke brodove i radare protivzračne odbrane u Kerču na Krimu. Mete su navodno bili izviđački brodovi Volga i Vjatka te trajekt Petropavlovsk. Ta tvrdnja nije nezavisno potvrđena.