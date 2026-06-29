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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp: "Komunizam je najveća prijetnja SAD-u od njenog osnivanja"

Nikada nije bilo ničega tako opasnog, rekao je

Donald Tramp. AP

M. Až.

29.6.2026

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u ponedjeljak da komunizam predstavlja najveću prijetnju Sjedinjenim Američkim Državama, uz oštru kritiku promocije demokratskog socijalizma na američkoj političkoj sceni.

Reagujući na izjave njujorškog gradonačelnika Zohrana Mamdanija, koji je naveo da bi širom zemlje mogli biti izabrani kandidati koji se zalažu za demokratski socijalizam, Tramp je poručio da se iza tog termina, prema njegovom mišljenju, krije znatno radikalnija ideologija.

- To nije socijalizam, to je pravi komunizam - rekao je Tramp obraćajući se novinarima u Bijeloj kući. “Oni koriste izraz ‘socijaldemokrata’ jer zvuči ljepše, ali vi zapravo govorite o komunizmu.”

On je dodao da demokratski socijalizam, kako ga promoviše Mamdani, u suštini znači “uvođenje komunizma” u Sjedinjene Američke Države, ističući da se radi o ozbiljnoj prijetnji.

Kako bi naglasio težinu svojih tvrdnji, američki predsjednik je ovu ideologiju uporedio s nekim od najvećih historijskih kriza i napada s kojima se SAD suočavao.

- Mislim da je to najveća prijetnja našoj naciji, možda i od samog njenog osnivanja. To uključuje Prvi svjetski rat, Drugi svjetski rat, 11. septembar i napad na Perl Harbor - kazao je Tramp.

Svjestan da će njegove izjave izazvati reakcije, poručio je da će “pametni” razumjeti njegovu poruku.

- Ljudi će se nasmijati kada to kažem, ali pametni ljudi će reći: ‘Znate, on je vjerovatno u pravu’. To je u suštini uvođenje komunizma u Sjedinjene Američke Države. Nikada nije bilo ničega tako opasnog - zaključio je Tramp, koristeći oštru retoriku sličnu onoj iz doba Ronalda Regana.

# SAD
# DONALD TRUMP
# KOMUNIZAM
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