Tramp: "Komunizam je najveća prijetnja SAD-u od njenog osnivanja"

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u ponedjeljak da komunizam predstavlja najveću prijetnju Sjedinjenim Američkim Državama, uz oštru kritiku promocije demokratskog socijalizma na američkoj političkoj sceni.

Reagujući na izjave njujorškog gradonačelnika Zohrana Mamdanija, koji je naveo da bi širom zemlje mogli biti izabrani kandidati koji se zalažu za demokratski socijalizam, Tramp je poručio da se iza tog termina, prema njegovom mišljenju, krije znatno radikalnija ideologija.

- To nije socijalizam, to je pravi komunizam - rekao je Tramp obraćajući se novinarima u Bijeloj kući. “Oni koriste izraz ‘socijaldemokrata’ jer zvuči ljepše, ali vi zapravo govorite o komunizmu.”

On je dodao da demokratski socijalizam, kako ga promoviše Mamdani, u suštini znači “uvođenje komunizma” u Sjedinjene Američke Države, ističući da se radi o ozbiljnoj prijetnji.