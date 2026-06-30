Iz Teherana poručili da se sastanak s Amerikancima neće održati

Iranski i američki pregovarači trebali su se ove sedmice sastati u Dohi, ali je Teheran saopćio da sastanak nije zakazan nakon što su međusobni raketni napadi tokom vikenda doveli u pitanje primirje koje bi trebalo okončati četveromjesečni rat.

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) poslao je svog zeta Džareda Kušnera (Jared Kushner) i izaslanika Stiva Vitkofa (Steve Witkoff) da predvode američki pregovarački tim, saopćila je njegova glasnogovornica Karoline Levit (Leavitt).

Razgovori nisu zakazani

Iako Iran ove sedmice u Katar šalje svoju tehničku delegaciju, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagei (Esmaeil Baghaei) rekao je da to nema nikakve veze s dolaskom Amerikanaca te da razgovori između dvije strane nisu zakazani.

- Nećemo imati nikakve pregovaračke sastanke ni na jednom nivou s američkom stranom u narednim danima - rekao je Bagei.

Neslaganje oko toga hoće li se dvije strane uopće sastati pokazalo je koliko je krhak sporazum od 17. juna kojim je zaustavljen sukob koji je poremetio globalne tokove nafte kroz Hormuški moreuz i stvorio političke probleme Trampu uoči novembarskih izbora za američki Kongres.

Sjedinjene Američke Države i Iran dali su sebi najmanje 60 dana za provedbu memoranduma o razumijevanju od 14 tačaka, kojim bi se produžio prekid vatre postignut u aprilu, razgovaralo o iranskom nuklearnom programu i pregovaralo o trajnom primirju.

Međutim, napredak je bio spor, pri čemu obje strane međusobno optužuju jedna drugu za kršenje dogovorenih obaveza.

Stao promet

Nakon što su SAD i Izrael 28. februara napali Iran, pomorski saobraćaj kroz Hormuški moreuz, uski pomorski prolaz kojim je ranije prolazilo oko petine svjetske trgovine naftom, gotovo je potpuno stao.

Izrael se nije priključio američko-iranskim mirovnim pregovorima i distancirao se od postignutog sporazuma. Napetosti između Vašingtona i Teherana dodatno su zakomplikovale napore da se okončaju borbe u Libanu, gdje je predsjednik parlamenta Nabih Berri, saveznik Hezbollaha, izrazio sumnju u zaseban sporazum između Libana i Izraela, postignut uz američko posredovanje, čiji je cilj zaustavljanje sukoba.

Zatvaranje ovog plovnog puta podiglo je cijene nafte iznad 100 dolara po barelu, što je dodatno povećalo globalnu inflaciju i pojačalo pritisak na Trampa uoči izbora za američki Kongres, koji će odlučiti koja će stranka kontrolisati oba doma Kongresa. Pojedini republikanci također su kritikovali predsjednika zbog vođenja rata bez odobrenja zakonodavaca.

Jedan visoki iranski zvaničnik rekao je za Reuters da će se u utorak održati sastanak u Dohi, ali da će se, za razliku od prethodnih tehničkih razgovora između iranskih i američkih timova u Švicarskoj, fokusirati na upravljanje situacijom u Hormuškom moreuzu i smirivanje napetosti.

Drugi zvaničnik upoznat s planovima rekao je da se očekuje da će tehnički timovi Sjedinjenih Američkih Država i Irana u srijedu odvojeno razgovarati s katarskim i pakistanskim posrednicima.